Halicki: Będę rozmawiał z Sikorskim

W środę wieczorem Radosław Sikorski w skandalicznych słowach zwrócił się do europoseł Beaty Kempy. Przedstawicielka Solidarnej Polski wspomniała w poście na Twitterze o koncepcji wywieszenia polskiej flagi na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów. „Lasy zawsze wierne Polsce – szczególnie teraz, gdy nasz kraj jest tak brutalnie atakowany” – napisała Kempa.

W odpowiedzi na te słowa Radosław Sikorski zarzucił politykom partii Zbigniewa Ziobry, że są „gówniarzami”, którzy „doją Lasy Państwowe tak, jak Fundusz Sprawiedliwości”. Na jego słowa zareagowała Kempa: „Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba”.

"Walnij się w zatłuszczony łeb" – spuentował Sikorski.

"Będę rozmawiał dzisiaj z panem Sikorskim"

O sprawę pytany był podczas rozmowy w radiowej Jedynce Andrzej Halicki. Zapowiedział, że podejmie działania w tej sprawie.

–Nie podoba mi się – mówił o wpisie polityka PO.

– Będę rozmawiał dzisiaj z panem Sikorskim. Nie podoba mi się obrażanie kogokolwiek – dodawał Halicki.

Halicki: Walczymy, żeby nic nie stracić

Andrzej Halicki był również pytany o konflikt na linii Polska-Unia Europejska. Korespondentka Polsatu News dotarła w środę do projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie "kryzysu praworządności w Polsce i prymatu prawa Unii Europejskiej". Jego autorzy wzywają Komisję Europejską do uruchomienia przeciwko Polsce procedury naruszeniowej oraz poszerzonej procedury z art. 7. Co więcej, europosłowie chcą także, aby KE zastosowała mechanizm "pieniądze za praworządność" oraz wstrzymała zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy do czasu wykonania przez Polskę orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

– My walczymy i mówię tutaj w opozycji o to, żeby żadnego euro nie stracić. Natomiast rząd robi wszystko, prowokując również i budując sztuczne konflikty, żeby, łamiąc zasady oczywiście, w tych projektach nie uczestniczyć. Premier Morawiecki jest odpowiedzialny za to, że ze środkami dla polskich firm i Polaków mamy kłopoty. To jest źle przygotowany KPO – skomentował sytuację Halicki.

