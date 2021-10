"Panie i panowie, zdecydujcie się". Mueller apeluje do opozycji

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił próbę podważenia nadrzędności prawa unijnego przez polski Trybunał Konstytucyjny, zażądał wstrzymania lub zawieszenia płatności dla rządów, które rażąco, celowo i systematycznie podważają wartości europejskie oraz wezwał Radę i Komisję Europejską do ochrony obywateli Polski, którzy w zdecydowanej większości pozostają proeuropejscy.

Blokada środków z KPO

– Mieliśmy do czynienia faktycznie z nietypową sytuacją, która miała miejsce chyba po raz pierwszy, bo wszyscy polscy eurodeputowani opozycyjni w Parlamencie Europejskim wystąpili de facto przeciwko Polsce. Zdradzili polskie interesy, bo inaczej tego nie mogę nazwać – powiedział w sobotę rzecznik rządu Piotr Mueller.

Zwrócił uwagę, że w rezolucji poświęconej sytuacji w Polsce, którą przyjął PE, jest wprost mowa o tym, żeby "zawiesić w tej chwili akceptację Krajowego Planu Odbudowy dla Polski". – Z drugiej strony, Parlament Europejski apeluje, żeby Komisja Europejska podjęła takie działania, żeby de facto wstrzymać wypłacanie środków unijnych dla naszego kraju – dodał.

– Jeżeli pod taką rezolucją podpisują się eurodeputowani, którzy są wybrani z Polski, to to jest sytuacja szokująca. To jest po prostu zdrada interesu Polski. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, że eurodeputowani z opozycji popierają działania, które mają zawiesić wypłacanie unijnych środków dla Polski pomimo tego, że nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby to wykonać – tłumaczył.

Mueller reaguje na słowa Tuska

Komentując słowa Donalda Tuska, który zapewnił, że Polska otrzyma pieniądze z UE, Mueller powiedział: – Panie i panowie, zdecydujcie się w takim razie, czy chcecie wstrzymać te środki, za czym głosowaliście w Parlamencie Europejskim (…), czy jednak o te pieniądze walczycie.

– Bo mam wrażenie, że w samym obozie Platformy Obywatelskiej nie ma jednoznacznego stanowiska w tym zakresie, albo być może poszedł już sygnał, że te środki do Polski trafią i teraz kilka dni po tej rezolucji w PE szybko trzeba się wycofać – stwierdził rzecznik rządu.

