Prof. Śpiewak o MN: Marsz nienawiści o silnym zabarwieniu faszystowskim

Marsz Niepodległości to faszystowska impreza, promująca przemoc i niechęć do obcych – tak w skrócie, zdaniem prof. Pawła Śpiewaka, wygląda największe wydarzenie organizowane w Polsce 11 listopada.

Były dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego krytykuje plakat promuszący tegoroczny Marsz. – To ma pokazać, że toczy się wojna między wrogami i przyjaciółmi, tzn. patriotami i Niemcami. Czyli to jest powiedzenie, że Koalicja Obywatelska to w gruncie rzeczy niemiecka agentura i ta niemiecka agentura wygrywa. Niemiecka agentura – to znaczy, że ona jest hitlerowską agenturą. Jest cały ciąg skojarzeń, który ten plakat ma wywołać. Wpisanie obcego nazwiska Trzaskowskiemu jest moim zdaniem powodem do procesu sądowego ze strony Trzaskowskiego, bo to nie tylko jest obraźliwe, ale to w ogóle zmienia charakter tego wystąpienia, jest pokazaniem: my idziemy na wojnę, idziemy na ostro – mówi socjolog w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

"Takich patriotów należy się bać"

Zdaniem Śpiewaka "cały ten marsz pokazuje swoją twarz, od razu, w pierwszym punkcie: formie plakatu". – Ta twarz jest oczywista dla mnie i nie ulega wątpliwości – odbywa się to oczywiście pod hasłem "patrioci", ale patriotów w takim wydaniu należy się bać. To jest marsz nienawiści. Widać od razu, że to marsz, który jest zbudowany tylko z tego odruchu poniżania, kłócenia się, chuligaństwa swoistego rodzaju. I powiedziałbym jeszcze – o silnym zabarwieniu faszystowskim. Bo faszyzm – definiując najprościej - ma właśnie komponent nacjonalistyczny, czasami rasistowski, ale na pewno ma ten komponent przemocy. I ta przemoc jest częścią ideologii tego pana Bąkiewicza. Przemoc, która niczemu nie służy, poza tym, żeby była przemocą. Nic więcej – stwierdza historyk.

Śpiewak: Bąkiewicz to przednia straż PiS-u

Dalej prof. Paweł Śpiewak odniósł się do postaci organizatora Marszu, czyli Roberta Bąkiewicza.

– Jest wzmocniony, dlatego że on nie działa sam, ale działa jako straż przednia formacji PiS-u. Reprezentuje PiS-owską ideologię. Występuje w roli siły, która w ramach PiS-u będzie porządkowała świat. To dokładnie odpowiada temu, co zaproponował Kaczyński w czasie marszu kobiet, tzn. że te ludowe, spontaniczne organizacje będą tutaj budowały przemoc, będą budowały pokój. To jest po prostu… nie mam właściwego słowa, chociaż przesuwają mi się przed oczami najgorsze w gruncie rzeczy charakterystyki, łącznie z nocą kryształową, której rocznicę obchodzimy w tych dniach – wieszczy socjolog.

