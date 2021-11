Trzaskowski: Materiały budowlane zostaną dziś usunięte z ronda Dmowskiego

Tegoroczny Marsz Niepodległości w stolicy ma się odbyć pod hasłem "Niepodległość nie na sprzedaż". Początkowo zgromadzenie cykliczne zarejestrował wojewoda mazowiecki, ale decyzję cofnął (po wniosku prezydenta Warszawy) najpierw Sąd Okręgowy w Warszawie, a następnie Sąd Apelacyjny. Na nic zdała się także skarga nadzwyczajna prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. O zablokowanie wydarzenia Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" apelował od początku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Ostatecznie, marsz będzie miał charakter państwowy i odbędzie się w zaplanowanym terminie.

Konferencja prasowa Trzaskowskiego

Po południu prezydent Warszawy zorganizował konferencję prasową dotyczącą Marszu Niepodległości.

Mimo deklaracji władz Warszawy, rondo Dmowskiego, skąd w tym roku ma wyruszyć Marsz Niepodległości, nie zostało posprzątane z niebezpiecznych przedmiotów. Trzaskowski zapewnił, że teren zostanie odpowiednio zabezpieczony.

– Zdecydowaliśmy się zabezpieczyć te wszystkie materiały budowlane, które były między innymi na Rondzie Dmowskiego i od kilku dni się tym zajmujemy. 200 ton trzeba wywieść i robimy to, te materiały zostaną usunięte jeszcze dzisiaj. Co prawda trudno wyobrazić sobie, żeby materiały, które ważą po kilkaset ton, mogły zagrozić bezpieczeństwu, ale robimy to, bo prosiła nas o to policja – powiedział Trzaskowski.

W jego ocenie to rządzący skomplikowali sytuację. – Zamiast wziąć odpowiedzialność kilka miesięcy temu za organizowanie tego typu obchodów, zrobili to dosłownie dwa dni przed 11 listopada. Normalnie 30 dni przed tego typu uroczystościami powinno zgłosić się taką decyzję po to choćby żeby zablokować pas drogi. Niestety rządzący od samego początku postanowili oddać organizację marszu środowiskom nacjonalistycznym i wygląda na to, że mimo tego, ze to Urząd Kombatantów dzisiaj będzie za marsz odpowiadał, że dalej za organizację marszu odpowiada pan Bąkiewicz. Tak przynajmniej wynika choćby ze śledzenia mediów społecznościowych – oznajmił.

– Za te sytuacje, za ten niesamowity galimatias prawny, za to, że to niestety nacjonaliści będą organizowali ten marsz pod osłoną Urzędu Kombatantów, za to wszystko bierze odpowiedzialność rząd i oczywiście za to wszystko, co się jutro wydarzy. Ciekaw też jestem czy politycy PiS-u wezmą, ci najważniejsi politycy PiS-u, wezmą odpowiedzialność za to co się dzieje i będą w tym marszu szli, ale o tym się pewnie dowiemy dopiero jutro – dodał.

