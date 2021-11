Niezaszczepieni nie mogą wychodzić z domu. Cejrowski: W jaki sposób mają żyć?

Od poniedziałku niezaszczepieni mogą wychodzić z domów tylko w "wyjątkowych sytuacjach". Decyzję podjął kanclerz Austrii Alexander Schallenberg wraz z szefami rządów krajów związkowych. Wszystko w ramach "walki z czwartą falą pandemii koronawirusa". Lockdown dla niezaszczepionych – przynajmniej w pierwotnej wersji – ma obowiązywać przez 10 dni.

Do wiadomości o braku możliwości wychodzenia z domu przez osoby niezaszczepione odniósł się felietonista tygodnika "Do Rzeczy" Wojciech Cejrowski. "To w jaki sposób mają żyć? I w jaki sposób mieliby ewentualnie iść na szczepienie, skoro im nie wolno wychodzić?" – pytał na swoim koncie w mediach społecznościowych.

Segregacja ludzi

W Austrii osoby, które nie zostały zaszczepione preparatem przeciwko COVID-19 będą mogły opuszczać dom lub mieszkanie tylko z ważnych powodów, takich jak zakupy artykułów codziennego użytku, wyjście do pracy lub wizyta u lekarza. Dotyczy to więc około dwóch milionów osób, czyli prawie 1/4 mieszkańców kraju.

Osoby zaszczepione, dzieci poniżej 12. roku życia i ci, którzy wyleczyli się z infekcji w ciągu ostatnich 180 dni są zwolnieni z ograniczeń sanitarnych. – Celem jest zwiększenie gotowości do szczepień i zmniejszenie liczby kontaktów społecznych o około 30 procent – powiedział austriacki minister zdrowia Wolfgang Mueckstein. Przestrzeganie rozporządzenia ma być sprawdzane przez specjalne kontrole wyrywkowe w całym kraju.

Siedmiodniowa zachorowalność na COVID-19 na 100 000 mieszkańców wzrosła w Austrii do poziomu około 815. Szczególnie dotknięte mają być prowincje Salzburg i Górna Austria. Dotychczasowy stan szczepień władze uznały za niewystarczający.

