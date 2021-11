Minister sprawiedliwości o reformie sądownictwa: Polacy na to czekają

Polityk był w środę gościem porannej rozmowy w Programie 1. Polskiego Radia. Odniósł się do założeń reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Nowa reforma

– Chodzi o uruchomienie reformy, która została zatrzymana przed czterema laty. W 2017 roku pan prezydent Andrzej Duda zdecydował się na weto. Rząd Zjednoczonej Prawicy próbował porozumieć się z Unią Europejską w tej sprawie i zapadła decyzja, że ta reforma nie będzie kontynuowana do takiego momentu, kiedy uda się wypracować kompromis – powiedział Zbigniew Ziobro.

W planach nowej reformy znajdują się m.in.: spłaszczenie struktury sądów, powrót do pełnego orzekania ponad dwóch tysięcy sędziów funkcyjnych, ustanowienie dwóch poziomów sądów powszechny – regionalnego i okręgowego, zmiana statusu sędziów oraz wprowadzenie punktów sądowych w każdej gminie, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Motto resortu sprawiedliwości, które ma przyświecać tym zmianom, to "nowe, sprawne sądy". – Polacy będą mogli wreszcie sprawnie, szybko i łatwo załatwiać ważne dla siebie sprawy sądowe, bez zbędnych formalności, blisko domu. Wprowadzamy, jeśli reforma wejdzie w życie, w każdej gminie punkt sądowy. Dzisiejsza technologia pozwala, by z sędzią rozmawiać, widzieć go, aby on nas widział, nawet jeśli dziesiątki czy setki kilometrów nas dzielą – mówił prezes Solidarnej Polski.

"Polacy na to czekają"

Nie wiadomo jeszcze, co ostatecznie stanie się z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Jej likwidacji zażądał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O tym, że taki sposób dyscyplinowania polskich sędziów nie jest najlepszym rozwiązaniem, mówili politycy obozu rządzącego.

– Uporządkowanie sytuacji w SN jest warunkiem powodzenia sukcesu, skuteczności reform, na które czekają Polacy. Jeśli nie wprowadzimy zmian, to będziemy mieli sądownictwo, które będzie pękało konfliktami, zajmowało się same sobą – stwierdził Zbigniew Ziobro.

– Jest przygotowany projekt reformy Sądu Najwyższego, który zakłada podniesienie jego wagi, roli w systemie sądowniczym i usprawnienie działania. To jeszcze przedmiot dyskusji z panem prezydentem – dodał.

