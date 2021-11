"Nie zna Pan mojego życia". Ochojska odpowiada Szymczykowi

W związku z atakiem nielegalnych imigrantów wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej i policji oraz żołnierzy Wojska Polskiego na granicy polsko-białoruskiej, użyto armatek wodnych. Działania nie spodobały się, wybranej z list wyborczych Koalicji Europejskiej, poseł Europejskiej Partii Ludowej. "Użycie armatek wodnych na migrantów, którzy nie mają się gdzie osuszyć grozi śmiercią z powodu zamarznięcia. Obciąży ona Straż Graniczną oraz Mariusza Kamińskiego. Tragedia na granicy została wywołana przez Wasze błędy w zarządzaniu tą sytuacją. Ogarnijcie się. Można jeszcze coś zrobić" – napisała Janina Ochojska na swoim koncie w serwisie społecznościowym Twitter.

Europoseł odpowiada komendantowi

– Wszyscy migranci mieliby suchą odzież, gdyby nie zaczęli rzucać kamieniami i kostką brukową w stronę policji. Ze strony policji użycie armatek wodnych było odpowiedzią na niebywałą agresję. Z punktu widzenia policjanta, który dostaje taką kostką, nie ma znaczenia, czy rzuca to migrant, czy chuligan. Jak później lekarz szyje ranę, to tak samo boli – powiedział w rozmowie z Polsat News nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji. – Odwagą jest stanąć tam i odeprzeć ten atak. Żołnierze i policjanci to są ludzie odważni, a nie pani europoseł – zwrócił się szef policji do europoseł Ochojskiej.

Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej nie pozostała dłużna i odpowiedziała Szymczykowi krótkim wpisem w mediach społecznościowych. "Nie zna Pan mojego życia, więc nie jest Pan w stanie ocenić mojej odwagi lub jej braku. Pozdrawiam" – stwierdziłą deputowana do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj też:

Ostry wpis Pawłowicz. "Polsko, zrób coś z tym! Zdrajcy, precz z Polski!"Czytaj też:

Politycy, dziennikarze i internauci wspierają polskich strażników granicznych i żołnierzyCzytaj też:

"Spakowali się i opuszczają obozowisko". Nowe informacje od Straży Granicznej