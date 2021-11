Prezydent Duda: Białoruś atakuje Unię Europejską

Głowa państwa mówiła o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i operacji Aleksandra Łukaszenki z wykorzystaniem nielegalnych imigrantów z krajów Bliskiego Wschodu w rozmowie z tygodnikiem "Sieci".

Atak na UE

Zdaniem Andrzej Duda obecna sytuacja na wschodniej granicy Polski, która jest jednocześnie flanką Unii Europejskiej, to wyraz eskalacji konfliktu pomiędzy wspólnotą a reżimem Białorusi, który narastał od dłuższego czasu.

– Proszę pamiętać, skąd wzięła się dzisiejsza sytuacja. Najpierw było wymuszenie przez Mińsk lądowania samolotu Ryanair na Białorusi i aresztowanie opozycjonistów, którzy nim podróżowali. Wtedy Unia zastosowała sankcje wobec białoruskich linii lotniczych i Białorusi. Łukaszenka postanowił odpowiedzieć i zorganizował przerzut ludzi, najpierw w kierunku Litwy, a teraz na odcinek granicy UE strzeżony przez Polskę. Białoruś atakuje więc Unię Europejską – powiedział prezydent.

Głowa państwa nie kryje wielkiego szacunku dla polskich służb mundurowych, które chronią granicy państwowej. Przypomnijmy, że obecnie w pasie przygranicznym przebywają i urządzają patrole przedstawiciele: Straży Granicznej, Polskiej Policji, Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz służb specjalnych. – Należą im się od Polaków głębokie wyrazy szacunku, gdyż strzegą oni nie tylko linii granicznej, lecz bezpieczeństwa nas wszystkich – oznajmił Duda.

Rozmowy z Łukaszenką

W ostatnim czasie rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką, ale także przywódcą Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem, mieli prowadzić zarówno kanclerz Niemiec Angela Merkel, jak i prezydent Francji Emmanuel Macron.

– Jeśli ktoś chce sobie rozmawiać, niech rozmawia. Natomiast my nie uznamy wyników żadnych rozmów ani nie dostosujemy się do oczekiwań sformułowanych podczas dyskusji, w której nie uczestniczymy. To jest moje bardzo jednoznaczne stanowisko – zadeklarował prezydent Rzeczpospolitej.

Czytaj też:

"Godne Łukaszenki, a nie polskiej europosłanki". Kumoch ostro odpowiada OchojskiejCzytaj też:

Czy Polacy boją się, że wybuchnie wojna? Sondaż