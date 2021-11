Politycy Konfederacji: Premier Morawiecki przyznał nam rację

W czwartek podczas konferencji prasowej szef polskiego rządu podzielił się założeniami zmian w systemie podatkowym. Chodzi o tzw. tarczę antyinflacyjną, która miałaby zahamować skutki rosnącej w Polsce inflacji konsumenckiej.

Wśród zapowiedzi znalazło się m.in.: obniżenie akcyzy na ceny paliw, zwolnienie z opłaty emisyjnej, zniesienie akcyzy na energię elektryczną oraz zmniejszenie podatku VAT na gaz ziemny z 23 proc. do poziomu 8 proc. na trzy pierwsze miesiące 2022 roku. Wszystkie działania mają kosztować Skarb Państwa ok. 10 mld złotych

Konfederacja o "tarczy"

– Władze przyznały, że Konfederacja ma rację. Najpierw minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział to, co my mówiliśmy niemal od roku – że lockdowny nie działają, że koszty, które ponosiło polskie społeczeństwo były nieracjonalne. Teraz okazuje się, że premier Mateusz Morawiecki przedstawia częściowo nasze propozycje, jak walczyć z inflacją w obszarze wzrostu cen prądu i paliw – powiedział na konferencji w gmachu Sejmu poseł koła Konfederacji Krzysztof Bosak. – Już w zeszłym roku w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej proponowałem, aby obniżyć podatki, akcyzy, opłaty nakładane właśnie na paliwo i ceny energii – dodał.

Konfederaci uważają, że aktualna inflacja i drożyzna w Polsce to skutki nieudanych tzw. tarcz rządowych i dodrukowywania pieniędzy, które traciły swoją wartość. – Premier Morawiecki zwalił winę na wszystkich, na pandemię, na Rosję, na Unię Europejską. Według niego, rząd jest w pełni niewinny sytuacji gospodarczej, którą w tej chwili mamy w Polsce. Ale przypomnijmy, że nie Rosja, Unia Europejska i pandemia wprowadziły obostrzenia, restrykcje, lockdowny, które spowodowały wzrost inflacji – mówił polityk Konfederacji Wolność i Niepodległość Witold Stoch.

