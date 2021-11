Kryzys na granicy. Sejm przyspiesza obrady po decyzji senatorów

We wtorek o godz. 14.30 odbędzie się przyspieszone posiedzenie Sejmu. Ma to związek z poprawkami Senatu do ustawy o ochronie granicy państwowej.

Informację podała Polska Agencja Prasowa powołując się na słowa wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego podczas rozmowy w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News zapowiedział przyspieszenie posiedzenia izby. "Zgorzelski: Sejm zbierze się we wtorek o godz. 14.30 w związku z senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy o ochronie granicy" – czytamy na twitterowym profilu PAP. twitter Senackie poprawki W piątek Senat z poprawkami przyjął nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Teraz projekt wróci pod obrady Sejmu. Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 49 senatorów, przeciwnych było 42, a 7 wstrzymało się od głosu – 3 z PSL-Koalicji Polskiej, Jacek Bury z Polski 2050, Wojciech Konieczny z Lewicy, a także Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz. Wcześniej Senat odrzucił wniosek o przyjęcie nowelizacji bez poprawek. Początkowo zakładano, że Sejm będzie mógł się zająć senackimi poprawkami dopiero za tydzień, zgodnie z harmonogramem posiedzeń. Tak twierdził Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości, który wskazał poprawki izby kierowanej przez Tomasza Grodzkiego "tylko opóźnią wprowadzenie tych ważnych i koniecznych rozwiązań o kolejny tydzień". Po słowa Piotra Zgorzelskiego wygląda na to, że posłowie przystąpią do głosowania nad zmianami w ustawie wprowadzonymi przez Senat wcześniej. Sytuacja na granicy W czwartek Straż Graniczna poinformowała o kolejnych niepokojących incydentach. W ciągu wczorajszego dnia doszło do prawie 400 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Do najpoważniejszej próby doszło w Czeremsze, gdzie ponad 200 osób próbowało nielegalnie dostać się na terytorium Polski. Z kolei w piątek w ośrodku dla imigrantów w Wędrzynie w województwie lubuskim doszło do rozruchów. Kilkuset imigrantów próbowało sforsować bariery, w tym ogrodzenie, i uciec ze strzeżonej placówki.

