Kiedy szczepienia dzieci w wieku 5-11? Wiceminister podał termin

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska został zapytany w Polsat News o to, od kiedy będzie można w Polsce szczepić dzieci od 5 roku życia.

– Wydaje się, że to będzie w połowie grudnia. Jeżeli oczywiście wcześniej pojawi się ta szczepionka u nas w kraju, to wdrożymy to wcześniej. Taki wydaje się realny termin, to jest około 15 grudnia – powiedział wiceszef MZ.

EMA zaleca szczepienie dzieci. Jakie są zasady?

Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła w ubiegłym tygodniu zatwierdzenie szczepionki opracowanej przez BioNTech i Pfizer dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. U najmłodszych dzieci dawka będzie niższa (10 µg) niż stosowana u osób w wieku 12 lat i starszych (30 µg). Podobnie jak w starszej grupie wiekowej, zalecono podawanie w postaci dwóch wstrzyknięć w odstępie trzech tygodni.

Komisja Europejska musi jeszcze wydać decyzję o pozwoleniu na dopuszczenie specyfiku do obrotu.

Nowe zakażenia koronawirusem

– Ponad 13 tys. nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 18 osób zakażonych COVID-19 – poinformował w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przekazał też, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 51 tys. testów w kierunku zakażenia koronawirusem.

Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że rośnie liczba hospitalizowanych pacjentów. Poinformował, że w szpitalach przebywa ponad 20,5 tys. pacjentów z COVID-19. W ciągu ostatniej doby przybyło do nich ponad 400 osób z koronawirusem.

Kraska zaznaczył, że na oddziałach intensywnej terapii znajduje się natomiast ponad 1800 osób. – Są to osoby bardzo ciężko chore, wymagają pomocy respiratorowej – ocenił.

Odnosząc się do nowych danych epidemicznych, Kraska wskazał, że "w porównaniu do ubiegłego tygodnia to niewielki wzrost, o ok. 6 proc. Są to dane z weekendu, więc musimy podchodzić do nich z pewną dozą ostrożności".