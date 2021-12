"Wolność dyskusji tylko dla swoich". Jaki komentuje okładkę "Newsweeka"

Na okładce gazety znalazły się wizerunki m.in. Jana Pospieszalskiego i Bogdana Rymanowskiego z podpisem "siewcy głupoty". Tygodnik Tomasza Lisa krytykuje dziennikarzy za stawianie pytań dotyczących pandemii.

Pospieszalski w niedawnym felietonie dla "Do Rzeczy" poinformował o swoim zakażeniu koronawirusem oraz o metodach, jakimi leczył się z choroby. Dziennikarz przyznał także, że nie zaszczepił się przeciw COVID-19.

Z kolei Bogdan Rymanowski został skrytykowany za zaproszenie do swojego programu dr Katarzyny Ratkowskiej, która sceptycznie odnosi się do skuteczności szczepionek. Przeciwnicy zarzucają jej, że nie jest wirusologiem, ale psychiatrą i wprowadza w błąd swoimi twierdzeniami m.in. o skuteczności leczenia amantadyną.

Wpis Jakiego

Do okładki "Newsweeka" postanowił odnieść się europoseł Patryk Jaki. Polityk ostro skrytykował gazetę przede wszystkim za umieszczenie wśród "siewców głupoty" Bogdana Rymanowskiego.

"Czyli B. Rymanowski został skazany na publiczny pręgierz, bo zaprosił do dyskusji przedstawiciela drugiej strony sporu. Najśmieszniejsze jest to, że skazującymi są ludzie uważający się za lepszych bo reprezentują „liberalizm” czyli wolność. Wolność dyskusji tylko dla swoich" – napisał Jaki.

Polityk zamieścił również drugi wpis, w którym pyta, czemu twierdzenia osób sceptycznych m.in. wobec szczepionek nie są obalone za pomocą argumentów.

twitter

"Ponadto skoro Ci na okładce „sieją głupotę” to co to za problem rozłożyć ich publicznie na łopatki. W końcu ich argumenty są takie głupie. Dlaczego jeśli sa tacy pewni swego wolą cenzurę i medialną przemoc?" – pyta europoseł.

Czytaj też:

Senator Koalicji Obywatelskiej przeprasza Patryka JakiegoCzytaj też:

"Nie chodzi o granicę Polski". Patryk Jaki ostrzega UE