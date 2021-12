Szydło: UE nie może działać wbrew swoim obywatelom

Odpowiedzialny za politykę klimatyczną Unii Europejskiej Frans Timmermans ogłosił w lipcu program szeregu zmian w prawie unijnym, które mają doprowadzić do całkowitej neutralności klimatycznej Wspólnoty do 2050 r.

Forsowany przez Komisję Europejską plan zakłada radykalne zmiany w kilkunastu obszarach gospodarek państw członkowskich finansowane z kieszeni Europejczyków. Seria dyrektyw „Fit for 55” ma doprowadzić do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w państwach członkowskich. Redukcja emisji CO2 ma sięgnąć 55 proc. do 2030 roku, a do 2050 roku zostać wyzerowana i zapewnić Europie neutralność klimatyczną.

Szydło ostrzega

Była polska premier Beata Szydo zamieściła wpis na Twitterze, w którym przestrzega eurokratów przed działaniami mogącymi uderzyć w kieszeń Europejczyków. Europoseł PiS wskazuje, że koszty projektu "Fit for 55" są trudne do przewidzenia.

"Zabierając głos w trwającej debacie o przyszłości Europy chcę kolejny raz podkreślić konieczność dokładnego rozważenia planowanych reform energetycznych w rodzaju #Fitfor55. Europejczycy obawiają się wielkiego wzrostu kosztów energii. UE nie może działać wbrew swoim obywatelom" – napisała polityk.

Do jej wpisu odniósł się również poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

"Pani Premier! Konieczne jest veto dla #FitFor55! Pani głos - skutecznej Premier polskiego rządu w unijnej grze interesów - i jednoznaczne stanowisko jest bardzo ważne! Bardzo potrzebne!" – podkreśla polityk swoim wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

