"Tendencje autorytarne". Krasnodębski ostro o próbach federalizowania UE

"Znany nam w Polsce dobrze Guy Verhofstadt otwarcie mówi, że traktaty unijne ograniczają możliwość federalizacji Europy, więc trzeba je zmienić. Te formacje prezentują charakterystyczne podejście do innych wizji Unii Europejskiej – gdy ktoś sprzeciwia się federalizacji, próbuje się go zakrzyczeć. To są tendencje autorytarne" – wskazuje eurodeputowany PiS w rozmowie z "Magazynem Polska Times".

"Chcemy opierać współpracę w Europie na wartościach wyrastających z kultury europejskiej, a nie będących wręcz zerwaniem z dziedzictwem Europy" – deklaruje prof. Krasnodębski.

Polityk pytany, czy Polska ma szansę przeciwstawić się wizji forsowanej przez silniejsze państwa zachodnie ocenił, że to jest możliwe: "To wcale nie jest tak, że wszystkie społeczeństwa europejskie chcą takiej federalnej Unii. Te dążenia federalistyczne są stanowiskiem rządów, koalicji rządowych, a nie narodu francuskiego czy niemieckiego".

Relacje z nowym rządem Niemiec

Eurodeputowany PiS odniósł się także do tego, jak mogą ułożyć się relacje Polski z Niemcami po zmianie rządu w Berlinie.

"Ta wizyta (kanclerza Olafa Scholza w Warszawie) świadczy o tym, że niezależnie od tego, jaki rząd będzie w Berlinie, Niemcy muszą liczyć się z Polską. Wbrew temu, co mówi opozycja, nie jesteśmy jakimś małym, peryferyjnym krajem, który wszystkiemu ma się podporządkować. Jesteśmy dużym krajem, liderem w regionie, bardzo ważnym partnerem handlowym, gospodarczym, politycznym dla Niemców" – zaznacza Zdzisław Krasnodębski w rozmowie z "Polska Times".

