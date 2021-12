"Sprawa będzie miała swoją kontynuację". Interwencja posłów Konfederacji w MZ

Na miejscu dowiedzieli się od rzecznika resortu, że ministrów nie ma na miejscu.

Interwencja Winnickiego i Brauna

Na zwołanej w Sejmie konferencji prasowej Winnicki i Braun poinformowali, że chcieli poruszyć kwestie: danych statystycznych, którymi manipuluje ministerstwo i zajrzeć w dokumenty, w tym umowy z koncernami farmaceutycznymi.

Winnicki przypomniał słowa Adama Niedzielskiego z wywiadu dla RMF FM, kiedy to minister zdrowia tłumaczył Robertowi Mazurkowi, dlaczego covidowe obostrzenia nie są dobrym narzędziem w walce z epidemią koronawirusa. Minister powiedział m.in.: „na pewno wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczania wzrostu epidemii”. Było to 25 listopada. 4 dni później, minister Niedzielski ogłosił nowe obostrzenia.

Prezes Ruchu Narodowego wyjaśnił, że posłowie chcieli dowiedzieć się, jakie są naukowe i prawne podstawy tych działań.

"Prosimy media o śledzenie sprawy"

Poseł Braun przekazał, że trzecią kwestią są umowy, jakimi Polska związała się z koncernami farmaceutycznymi. – Co i mocą czyich decyzji jesteśmy winni tym koncernom, skoro ta akwizycja nabiera charakter tak raptowny i bezwzględny. Warto zadać szereg pytań, ale Ministerstwo Zdrowia przypominało dziś opustoszałą dekorację filmową.

– A przecież to jakieś super ministerstwo. Państwo odnotowaliście, że ten resort wydaje rozkazy polskiej generalicji wojska, policji, służb. Wydaje polecenia Episkopatowi i są one realizowane bez szemrania. Nie słyszałem głosów sprzeciwu, kiedy w ubiegłym tygodniu ogłaszano, że tylko co 3 miejsce będzie mogło być zajęte. To oczywiste łamanie prawa – powiedział Braun.

Poseł poinformował, że na razie w MZ złożono dokumenty z pytaniami. – Ale rozumiecie państwo, że nie po to używamy narzędzia, jakim jest interwencja poselska, żeby w trybie urzędowym korespondować z panem ministrem – zaznaczył. – Prosimy państwo o śledzenie rozwoju tej sytuacji – zwrócił się do dziennikarzy.

Wniosek Konfederacji do ABW

Z kolei w piątek Konfederacja złożyła do ABW wniosek o pilne sprawdzenie powiązań członków Rady Medycznej przy Premierze ds. COVID-19 z firmami farmaceutycznymi, które zajmują się produkcją i dystrybucją szczepionek przeciwko COVID-19.

We wniosku przypomniano zadania Rady Medycznej wynikające z rządowego zarządzenia ws. utworzenia Rady i wskazano, że członkowie Rady powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań z koncernami sprzedającymi szczepionki na COVID.

„Jest zatem niezmiernie ważne, aby wszyscy członkowie Rady byli krystalicznie czyści i aby wobec żadnego z nich nie pojawiły się najmniejsze nawet wątpliwości, czy aby nie mają żadnych powiązań z firmami farmaceutycznymi, które mogą mieć swój interes w podejmowaniu przez Radę odpowiednich działań, które wpływają później na decyzje Rady Medycznej” – pisze Konfederacja w uzasadnieniu.

„Należy mieć na względzie także słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który słusznie zauważył, że gdy analizuje propozycje Rady, to stara się „wyważyć”, ile jest w tym wartości dodanej, dla zdrowia publicznego, a ile jest w tym interesu firm farmaceutycznych, które chcą sprzedać więcej” – czytamy.

„Jest bowiem niezwykle ważne, by podczas stanu epidemii decyzje podejmowane przez najwyższe władze państwowe były jak najlepsze dla zdrowia Polek i Polaków, a nie dla interesów firm farmaceutycznych” – napisano dalej.

