Zakaz życzeń w PE. Jaki: Próba stworzenia nowego świata rewolucji

DoRzeczy.pl: Nasza redakcja ujawniła szokujące maile z PE. Asystenci europosłów są namawiani, aby wpłynęli na członków Parlamentu Europejskiego, by ci nie wysyłali w tym roku życzeń bożonarodzeniowych. Jak pan to skomentuje?

Patryk Jaki: To jest kolejna próba stworzenia nowego świata rewolucji, który w ogóle nie będzie pamiętał o przeszłości. Nie będzie miał odwołania do Europy, która była budowana na wartościach chrześcijańskich. Nie będzie wiedział nic o Europie, która zbudowała system wartości nazywany przez nas systemem cywilizowanym. Oni chcą wszystko zacząć od nowa, udając, że przeszłości nie ma. Do tego jest im potrzebne zniszczenie religii, zgodnie z założeniami Marksa i Engelsa. Dlatego walczą z każdym symbolem chrześcijaństwa, a jeśli on już istnieje to próbują go pokazać w złym świetle. To jest bardzo konsekwentna strategia, żeby nawet ze świąt Bożego Narodzenia nie robić świąt. Wolą to zmienić w jakiś dzień wolny i udawać, że nic nie ma.

Czyli to nie jest zwykły e-mail dotyczący spamu, lecz celowe działanie?

Oczywiście, że tak. Jedno mówią, drugie robią. Rafał Ziemkiewicz nazwał to ''strollowaną rewolucją''. Z jednej strony mówią o wolności, a tak naprawdę robią wszystko, żeby tej wolności nie było. Wolą, żeby była cenzura. Ja nie widziałem podobnych e-maili podczas dni, które są ważne dla wyznawców islamu, bądź Żydów. Dzieje się to tylko kiedy nadchodzi Boże Narodzenie. Dlatego uważam, że nie ma żadnych przypadków i jest to działanie celowe.

Czy w Parlamencie Europejskim są jakieś symbole świąteczne? Choinka, bombki?

Ja nie widziałem choinki. Może gdzieś jest schowana, ale z pewnością nie ma jej w widocznym miejscu.

A przerwa świąteczna, czy jak wolą na zachodzie ''holiday''? To jest wprowadzone?

Tak, to na pewno wszędzie jest wprowadzone.

