Czy zniknie pandemia strachu? Paweł Lisicki zapowiada nowe "Do Rzeczy"

– W nowym numerze nie tyle staramy się opisać, co się już wydarzyło, ile staramy się przewidzieć, co może sie wydarzyć i to zanalizować – mówi Paweł Lisicki wskazując na wyzwania, jakie czekają nas w 2022 roku.

Czy odzyskamy naszą wolność? Czy zniknie pandemia strachu? Czy dojdzie do wojny między Rosją a Ukrainę? – na te i inne, kluczowe w nadchodzącym roku pytania, znajdziecie Państwo odpowiedź w najnowszym numerze "Do Rzeczy".

W tygodniku również:

– Prawica już nie jest zjednoczona – mówi Józef Orzeł, filozof, były poseł, twórca Klubu Ronina, w rozmowie

z Karolem Gacem.

– Przez trwającą od lat 90. uległość Ministerstwa Kultury wobec roszczeń środowisk artystycznych wzmacniano głównie artystów będących w zgodzie z lewicowo-liberalnymi dogmatami – zauważa Tomasz Rowiński w tekście „Nowe otwarcie w Zachęcie”.

– To Hiszpanie rozszerzyli świat do rozmiarów, które znamy, ponieśli cywilizację i religię kochającego, ukrzyżowanego Boga, stawiając czoła bezkresnemu oceanowi, którego wszyscy się wówczas bali. Dziś próbuje się pisać na nowo historię, strącając z pomników postacie, które przyniosły cywilizację i wyzwoliły dużą część świata od wojen plemiennych – zauważa Małgorzata Wołczyk w artykule „Odkłamać podbój świata i nie przepraszać”.