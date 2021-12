Kowalski: To ważne, że Konfederacja popiera postulaty Solidarnej Polski

"Życzmy sobie wszyscy zatrzymania wzrostu cen w 2022 r. Życzmy sobie zatem przede wszystkim obniżki szalejących cen energii, która jest jednym z głównych czynników inflacji" – napisał na Twitterze poseł Konfederacji Robert Winnicki.

"Co logicznie wynika - życzę Polsce by w 2022 raz na zawsze odrzuciła politykę klimatyczno-energetyczną UE" – dodał polityk załączając do wpisu grafikę, z której wynika, że cena energii w 59 proc. składa się z kosztów związanych z uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.

Na wpis lidera Ruchu Narodowego zareagował Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.

"To ważne, że Konfederacja popiera postulaty Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry w sprawach dotyczących antyspołecznej polityki klimatycznej UE. Dziękuję za poparcie w 2021 r. sejmowych uchwał Klubu PiS z inicjatywy Solidarnej Polski w sprawach: Nord Stream i unijnego systemu handlu emisjami" – czytamy.

Poseł Kowalski wielokrotnie wcześniej krytykował politykę klimatyczną Unii Europejskiej. W rozmowie z portalem DoRzeczy.pl zwrócił uwagę, że "Polska doszła do ściany w kwestii cen energii i ciepła".

– Unijna polityka klimatyczna doprowadza do gigantycznych, spekulacyjnych wzrostów – mówił. – Domagamy się tego, aby zatrzymać podwyżki cen energii, które wynikają z tego unijnego para podatku, który śmiało możemy nazywać haraczem. Ten system doprowadził do wyprowadzenia w tym roku ponad 20 mld złotych z budżetu państwa – dodał Kowalski.

Prognoza na 2022 rok

Następnie były wiceminister aktywów państwowych napisał krótką prognozę polityczną na 2022 rok. Zawarła się ona w czterech punktach.

Polityk prognozuje po pierwsze: "otwartą wojnę Warszawy z Brukselą". Następnie wskazał na "szantaż gazowy Kremla wobec Polski. Kowalski przewiduje również "redefinicję polityki energetycznej RP" oraz "zbliżenie Polski do Rumunii, Szwecji, Turcji" w ramach geopolitycznego przetasowania i budowy antyrosyjskiego sojuszu.

