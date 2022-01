Tusk: Nie jestem pewien, czy powinienem się o to modlić

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej został zapytany m.in. o wariant przyśpieszonych wyborów do Sejmu, stosunki Nowej Lewicy z PO i PiS, wzrost cen energii i projekt ustawy jego formacji w tym zakresie, a także o

Tusk: Lepsze dla Polski, niekoniecznie dla opozycji

Donald Tusk był pytany o scenariusz ewentualnych przyśpieszonych wyborów parlamentarnych. Na ten temat często spekulują w ostatnich tygodniach komentatorzy polskiej sceny politycznej.

– Nie ma jasnego stanowiska i myślę, że przez najbliższych kilka miesięcy takiego stanowiska nie będzie. To znaczy, czy PiS jest gotowy na wcześniejsze wybory czy nie. Byłoby to z całą pewnością lepsze dla Polski. Wcale nie jestem pewien, czy lepsze dla opozycji. Wcale nie jestem pewien, czy powinienem modlić się o wcześniejsze wybory, biorąc pod uwagę te możliwe wyniki wyborów, natomiast dla Polski i dla Polaków z pewnością byłoby lepiej, gdyby Ci, którzy nie chcą podejmować decyzji, nie rządzili – stwierdził Tusk.

"Jest problem z partią Czarzastego"

Jeden z wątków rozmowy dotyczył sytuacji wewnętrznej w ramach szeroko rozumianego obozu opozycyjnego. Relacje pomiędzy PO a Nową Lewicą nie zawsze układają się w sposób bezkonfliktowy.

– Jest problem oczywiście z partią pana Czarzastego i mówię o tym bez satysfakcji, ponieważ Polsce Lewica tak czy inaczej jest potrzebna. I już raz przez bardzo poważny błąd Lewicy PiS dostał wielką premię i tak naprawdę te nieszczęścia, jakie PiS sprowadził na Polskę, są między innymi efektem nieporozumień w opozycji, w tym fatalnego błędu polskiej Lewicy w 2015 roku. Dlatego chciałbym żebyśmy tych błędów nie powtórzyli – powiedział lider PO.

– Dzisiaj wielki znak zapytania i przecież nie ja go stawiam, tylko sama Lewica stawia go nad sobą, to jest to, na ile partia pana Czarzastego chce współpracować z PiS-em, a na ile chce zmienić tę władzę i tej jasności nikt z nas nie ma dzisiaj. Będę tak czy inaczej coraz intensywniej apelował do wszystkich wyborców, także do wyborców Lewicy, aby to kryterium wzięli pod uwagę, to znaczy żeby nie głosować na żadną z partii, które przedłużają, zwiększają ryzyko kontynuacji rządów Kaczyńskiego i PiS-u – stwierdził Donald Tusk.

Projekt ustawy gazowej w poniedziałek

Tusk mówił również o projekcie ustawy dotyczącej stawek cen za energię, który przygotowała Platforma Obywatelska.

Polityk potwierdził, że projekt ustawy jest gotowy i zostanie w poniedziałek złożony w Sejmie. – Ją natychmiast trzeba procedować. Właśnie wszystkie mieszkania, niezależnie od tego, czy zarządzają budynkami spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty czy zakłady budżetowe, wszystkie zakłady będą mogły korzystać z tej samej ochrony jeśli chodzi o podwyżkę cen gazu – stwierdził Donald Tusk.

