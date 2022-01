Sasin: Śp. prezydent Lech Kaczyński był ojcem fuzji Orlenu z Lotosem

W środę prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że udziały w Lotosie kupi Saudi Aramco, stacje paliw MOL, a biznes asfaltowy przejmie Unimot.

Płocki koncern przekazał w środę, że jego zarząd wyraził zgodę na zawarcie umów z Aramco Overseas Company B.V. w zakresie rynku produkcji paliw, działalności hurtowej oraz paliwa lotniczego, z Unimot Investments w zakresie rynku asfaltów i logistyki paliw, z Rossi Biofuel Zrt. (z Węgier) w zakresie rynku biokomponentów oraz z MOL Hungarian Oil and Gas w zakresie rynku działalności detalicznej.

Tym samym spełnione zostały warunki stawiane przez Komisję Europejską do dokonania fuzji Orlenu z Lotosem.

Lech Kaczyński "ojcem fuzji"

Wicepremier Jacek Sasin przyznał, że dzień fuzji Orlenu z lotosem był wyczekiwany od wielu lat. Stwierdził, że pomysł na przeprowadzenie tej operacji narodził się kilkanaście lat temu.

– Dzisiaj wracam myślami do tamtych lat, do czasów prezydentury śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który był - można powiedzieć - ojcem, pomysłodawcą tej fuzji. Już wtedy widział, że dwie firmy działające na tak jednak ograniczonym rynku, jak rynek polski, których wiodącym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, powinny się połączyć, swoje siły, możliwości, swój potencjał do tego, aby móc się dużo szybciej rozwijać i pracować również na rozwój naszego kraju i regionu – powiedział minister aktywów państwowych na konferencji „strategiczny rozwój Grupy ORLEN w Europie Środkowo-Wschodniej”.

– Mam wielką satysfakcję, że dzisiaj jesteśmy w tym momencie, że możemy powiedzieć, że wchodzimy właśnie na ostatnią prostą do tego, żeby ten wielki projekt, który był wizjonerskim projektem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, mógł zostać zrealizowany, że będziemy mogli my, ale również ci, którzy przyjdą po nas, nasi następcy, mieli satysfakcję, że Polska dołącza dzisiaj do tych krajów, które dysponują taką światowo-rozpoznawalną marką – dodał wicepremier Sasin.

Czytaj też:

Duda: To realizacja idei Trójmorza w praktyceCzytaj też:

"Spekulacje i nadużycia". Orlen odpowiada na zarzuty dot. fuzji z Lotosem