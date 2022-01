Wałęsa ma plan: Zabrać im immunitety, wsadzić do aresztu

Były prezydent Lech Wałęsa, mimo iż nie uczestnicy w bieżące polityce, to nadal chętnie ją komentuje i udziela porad przeciwnikom Prawa i Sprawiedliwości.

Teraz były lider Solidarności po raz kolejny opublikował wpis, w którym dzieli się swoimi przemyśleniami.

"Moja wielka prośba zmęczonego, mało czynnego dziś 80 latka. Musicie zjednoczeni odstawić PIS od władz, pamiętając, że to bardzo zdecydowani, niebezpieczni, nieodpowiedzialni ludzie. Za moich czasów to Ci Sami osobnicy zorganizowali zamach stanu, co opisał Gen. Werner, poradziłem sobie z tymi oprychami w tedy. Dziś są mocniejsi" – tymi słowami Wałęsa rozpoczął swój wpis.

facebook

Co po przejęciu władzy?

Co obecna opozycja powinna zrobić, gdy już się jej uda wygrać wybory parlamentarne? Tutaj Wałęsa też ma kilka pomysłów. Jego porady są jednak dość radykalne i obejmują m.in. odebranie immunitetów czołowym politykom PiS.

"Na pierwszym posiedzeniu Sejmu prawnicy muszą mieć przygotowane:

1]. natychmiastowe przejęcie resortów siłowych

2].Przygotowane dokumenty pod natychmiastowe zabranie immunitetów. lista pierwszą 20 najbardziej niebezpiecznych i szkodzących interesowi Polski do aresztowanie na trzy miesiące.

3]. Reszta w normalnym trybie.

Tylko zdecydowane, szybkie, przygotowane działania, mogą uchronić Nas od WOJNY DOMOWQEJ" – przekonywał były prezydent na Facebooku (pisownia oryginalna).

Czy opozycja ma szanse pokonać PiS?

Według ostatniego sondażu WP PiS jest nadal liderem sceny politycznej, jednak dystans dzielący go od drugiej KO znacznie się zmniejszył. Partia Kaczyńskiego może liczyć na 32,3 proc. poparcia. Koalicję Obywatelską pod przewodnictwem Donalda Tuska popiera z kolei 27,2 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1,9 pkt proc. Podium z kolei zamyka Polska 2050 Szymona Hołownia, na którą chce głosować 11,2 proc. pytanych (wzrost o 0,2 pkt/ proc.).

Do parlamentu wchodzą jeszcze trzy partie. Lewicę popiera obecnie 7 proc. respondentów, Konfederację 6,8 proc., a Polskie Stronnictwo Ludowe 6,5 proc.

Czytaj też:

Kukiz rozdaje karty? Poseł PiS: Ganiają za nim jak pieskiCzytaj też:

Spotkanie polityków opozycji z premierem. Budka: Idziemy zapytać, czy przeprosi Polaków