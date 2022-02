Tusk domaga się głosowania nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego

We wtorek Sejm zdecydował w głosowaniu o odrzuceniu ustawy covidowej przygotowanej przez posłów PiS. Za odrzuceniem "lex Kaczyński" głosowało 253 posłów. Wcześniej odrzucenie projektu zarekomendowała sejmowa komisja zdrowia. Wniosek w tej sprawie przedstawiły KO oraz Konfederacja. Propozycja wywołała duże kontrowersje i doprowadziła do podziałów w klubie PiS.

Sprawę komentuje lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Tusk: Czy leci z nami pilot?

– Chcemy wiedzieć czy leci z nami pilot. Polacy muszą wiedzieć, że istnieje jeszcze w naszym kraju ktoś, kto może nad tym chaosem zapanować, bo ten chaos to nie jest tylko jakaś polityka, to nasze codzienne życie. Dlatego chcemy wiedzieć czy jest jeszcze większość – mówił polityk podczas konferencji prasowej.

Tusk domaga się głosowania nad wotum zaufania dla rządu. – Oczekuję od Jarosława Kaczyńskiego aby doprowadził na najbliższym posiedzeniu Sejmu do głosowania nad ponownym wotum zaufania dla premiera Morawieckiego, żeby pokazać Polsce, że jest jakaś większość w parlamencie. Jeśli nie macie większości, to odejdźcie, bo Polska podejmuje dzisiaj rządu sprawnego, dysponującego legitymacją i poparciem większości Polaków i w tej izbie, w Sejmie. Bez tego nie da się rządzić – stwierdził Donald Tusk na briefingu prasowym.

– Wotum zaufania wobec Morawieckiego może potwierdzić albo to, że upadliście politycznie, albo że jesteście w stanie jeszcze ciągnąć te polskie sprawy. Jeśli nie macie większości, po prostu odejdźcie – kontynuował polityk.

W rozmowie z dziennikarzami Tusk polecił im pytania kierować do lidera PiS. – Nie podejmuję się analizy tego, co się wczoraj stało. To nie ja jestem liderem obozu rządzącego. Proszę bez obawy, i zwracam się do wszystkich dziennikarzy, bo to wasze prawo i wasz obowiązek dowiedzieć się od liderów obozu rządzącego, od premiera i od prezesa, co tak naprawdę wczoraj się stało – mówił Tusk.

Czytaj też:

Mucha: Kaczyński sprawdził, kto jest najwierniejszyCzytaj też:

Sejm odrzucił ustawę segregacyjną. Kaczyński krytykuje opozycję