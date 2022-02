Śmiszek: PiS i prezydent zaproponowali ściemę i plasterek na gorejącą ranę

DoRzeczy.pl: Lewica skrytykowała Donalda Tuska, który trzymając banknot 50 euro, krytykował rząd za blokowanie środków z KOP. Dlaczego uważacie, że PO postępuje tu niewłaściwie?

Krzysztof Śmiszek: Nie krytykujemy i nie uważamy tak. Po prostu wymieniamy się poglądami.

Można jednak odnieść wrażenie, że wyraźnie przypominacie, że to Platforma Obywatelska nie poparła Krajowego Planu Odbudowy, za to mocno krytykowała Lewicę za jego poparcie.

Przypominamy, kto i jak głosował. Nie wstydzimy się tego, jak głosowaliśmy.

Środki z KPO są niestety zablokowane przez Komisję Europejską. Prezydent Andrzej Duda wyszedł z inicjatywą ustawodawczą ws. Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej, która jego zdaniem może pomóc. Jak pan ocenia ten pomysł?

Oceniam mocno sceptycznie w kierunku krytycznym. Pan prezydent podjął się misji, aby deeskalować konflikt z Unią Europejską, który wygenerowało Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast projekt prezydenta Dudy nie rozwiązuje tego problemu dlatego, że przewiduje dalsze funkcjonowanie nielegalnych sędziów w systemie wymiaru sprawiedliwość. Jeżeli PiS będzie chciało kiedykolwiek procedować projekt pana prezydenta, to Lewica będzie składała do niego fundamentalne poprawki.

W pana ocenie należałoby wszystkich nowo powołanych przez prezydenta sędziów wycofać?

Przypominam, że mamy tu jeszcze nowy projekt PiS, który jest prawniczym bełkotem i chłamem. Bardziej żenującej ustawy nie widziałem w życiu, niż to, co zaproponowało PiS w odpowiedzi, jak rozumiem, na konkurencyjny projekt pana prezydenta. Widzimy duże napięcie pomiędzy Pałacem Prezydenckim, a ugrupowaniem rządzącym, a tak naprawdę żaden z projektów nie rozwiązuje problemu.

A co może rozwiązać w pana ocenie?

Rozwiązania złożone przez Lewicę. Mamy projekt ustawy, który zakłada wysłanie wszystkich nielegalnych sędziów w stan spoczynku, albo tak, jak proponujemy to we wspólnym projekcie stworzonym z Koalicją Obywatelską i demokratycznymi organizacjami działającymi na rzecz praworządności takimi jak ''Wolne Sądy'', ''Iustitia'' czy ''Obywatele RP'', by doprowadzić do ponownej weryfikacji wszystkich sędziów dzisiaj działających nielegalnie i mają kwestionowany status. Czyli szybka, bezbolesna weryfikacja z zachowanie interesów obywateli. W tym wypadku wszystkie wyroki wydane przez nielegalnych sędziów zostałyby w mocny. Dzisiaj tak naprawdę pan prezydent oraz PiS zaproponowali jedną wielką ściemę. Plasterek na gorejącą ranę. Do ustawy można naprawdę dopisać wiele ładnych słów, w tym, że projekt wykonuje wyroki TSUE. Ale jak się wczyta w przepisy, to żadnych wyroków te projekty nie wykonują. Naprawdę z przykrością patrzy się na wojnę pomiędzy prezydentem, a PiS-em. Cierpią na tym obywatele oraz ich pieniądze, które ciągle czekają na uwolnienie z Unii Europejskiej. Szkoda, że nie myśli się w tych kategoriach, tylko w kto, kogo do ziemi.

