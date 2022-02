Müller: Rosja jest gotowa w każdej chwili zaatakować

Z inicjatywy prezydenta Francji Emmanuela Macrona ma dojść do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Warunkiem jest jednak powstrzymanie się Moskwy od zaatakowania Ukrainy.

Tymczasem najnowsze zdjęcia satelitarne potwierdzają, że sytuacja na wschodzie Ukrainy robi się coraz poważniejsza. Firma Maxar poinformował w oficjalnym komunikacie, że przy granicy z Ukrainą Rosja rozmieściła nowe jednostki bojowe. Część rosyjskich wojsk ma stacjonować w lasach, inne z kolei zostały rozmieszczone w gospodarstwach rolnych.

Müller: Inwazja, niestety, możliwa

– Inwazja jest możliwa, niestety – przyznał Piotr Müller w poniedziałkowej rozmowie na antenie Radia Plus. – Mamy współpracę wywiadowczą pomiędzy różnymi służbami i one nawzajem potwierdzają sobie informacje na podstawie własnych źródeł wywiadowczych. Niestety informacje, zgromadzone wspólnie przez wszystkie służby, potwierdzają poważne ryzyko inwazji, bo wojska, które były gromadzone przez Rosję przez miesiące, cały czas są blisko granic ukraińskich i niestety są gotowe, żeby w każdej chwili podjąć działania ofensywne – dodał rzecznik rządu.

Müller przyznał, że polski rząd przygotowuje się "na tyle, na ile to możliwe" na spodziewaną falę uchodźców z Ukrainy. Według szacunków ekspertów mogłaby ona sięgnąć nawet miliona osób.

– My przede wszystkim chcemy powstrzymać tego typu ruchy ze strony Ukrainy. Musimy być przygotowani, ale chcemy powstrzymać je przez dostarczanie materiałów na Ukrainę, również broni, która ma służyć obronie granicy ukraińsko-rosyjskiej – powiedział.

– Jeśli doszłoby do ruchów tego typu, to staramy się przygotować na tyle, ile to możliwe. Jednocześnie chciałbym podkreślić jedną rzecz. To byliby potencjalni prawdziwi uchodźcy. Nie tak jak na granicy polsko-białoruskiej – dodał.

