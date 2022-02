Kanclerz Niemiec: Chcemy bronić naszej demokracji, dobrobytu i wolności

Scholz podziękował z mównicy przedstawicielom wszystkich klubów za wsparcie wniosku ws. zwołania niedzielnego spotkania izby niemieckiego parlamentu w trybie nadzwyczajnym.

Polityk opowiadał o zagrożeniu dla całego kontynentu europejskiego, jakie niesie za sobą inwazja Federacji Rosyjskiej na terytorium państwa ukraińskiego.

Powstrzymać Putina

– Wiem, jakie pytania mieli obywatele, oglądając obrazki, reportaże z tej wojny. Wielu naszych obywateli, zwłaszcza starszej generacji, pamięta jeszcze II wojną światową. Młodsze pokolenie przeżywa coś nie do wyobrażenia – wojnę w Europie. Przeżywamy epokową zmianę. To znaczy, że po tej zmianie świat na pewno będzie inny, niż jest do tej pory – oznajmił Olaf Scholz.

Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec stwierdził, iż "zasadniczo chodzi o pytanie, czy siłą można przeforsować swoje rozwiązania, czy można cofnąć zegar, czy można cofnąć Europę do czasów XIX i XX wieku". Słowa spotkały się z owacją członków Bundestagu.

– Żeby powstrzymać Putina, musimy być wystarczająco silni. (...) Chcemy bronić naszej demokracji, naszego dobrobytu i naszej wolności – powiedział Scholz.

Broń Niemiec na Ukrainie

Kanclerz Niemiec ogłosił w minioną sobotę wysłanie na Ukrainę broni i pocisków w celu obrony przed atakiem Rosji.

Niemcy długo sprzeciwiali się dostawom broni dla Ukrainy. Tłumaczono to "względami historycznymi". W styczniu tego roku szefowa niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych Annalena Baerbock oznajmiła wprost, że Niemcy nie będą dostarczać Ukraińcom broni. Dodała wówczas, że "kluczem do zażegnania eskalacji jest dyplomacja".

– Po ataku na Ukrainę mamy do czynienia z sytuacją, w której następuje naruszenie ładu prawnego, który obowiązywał od spotkania w Helsinkach. Na świecie w ciągu ostatnich dni nasze ambasady wspólnie z ambasadami francuskimi opowiadały się kanałami dyplomatycznymi za prowadzeniem dyplomatycznego rozwiązania. Będziemy działać wszystkimi siłami, które mamy do dyspozycji. Jestem wdzięczny za dotychczasowe zaangażowanie – mówił w niedzielę w Bundestagu Olaf Scholz.

