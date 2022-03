Müller: Wiele państw zgłasza zastrzeżenia ws. przekazania samolotów Ukrainie

Rzecznik rządu był pytany w TVP Info o kwestię przekazania przez Polskę samolotów bojowych armii ukraińskiej. – Nie ma takiej decyzji. To jest element dyskusji, która toczy się teraz w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta dyskusja nie jest jednomyślna, wiele państw zgłasza zastrzeżenia do tego typu działań – podkreślił Piotr Müller.

Jak dodał "na ten moment nie zmierza to ku temu, aby takie decyzje były podjęte". Müller podkreśla, że podjęcie decyzji o przekazaniu samolotów budzi określone ryzyka. – Jest to sprawa bardzo delikatna. Władze Polski nie podjęły żadnej decyzji co do przekazania samolotów Ukrainie. Nie jest prawdziwa informacja, że z terenu Polski startują samoloty w celach bojowych na teren Ukrainy – stwierdził rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.

Soloch: Nie ma żadnych decyzji

– Wszelkie działania, które wykonujemy, nawet wszelkie planowanie działań, jest uzgadniane wewnątrz sojuszu z naszymi sojusznikami – zapewnił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

Minister w rozmowie z TVN24 podkreślił, że "sytuacja na Ukrainie jest dynamiczna". – W pierwszym rzędzie myślimy o bezpieczeństwie Ukrainy, zatrzymania tej strasznej wojny, ale też musimy mieć w perspektywie potencjalną eskalację konfliktu w kierunku konfliktu światowego – powiedział Paweł Soloch.

Szef BBN odniósł się do apelu ukraińskich władz "zamknięcia nieba" nad Ukrainą przez NATO. Jego zdaniem takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, ponieważ prawdopodobnie doprowadziłoby do konfrontacji Rosji z Sojuszem Północnoatlantyckim. – Zdajemy sobie doskonale sprawę, jak tragiczna jest sytuacja Ukrainy (...) natomiast na taki krok nie ma decyzji sojuszniczej – stwierdził.

