Polska wyśle ​​na Ukrainę MiGi-29 w zamian za F-16? Media: Trwają rozważania nad taką umową

"The Wall Street Journal", powołując się na źródła w administracji państwowej USA podał, że trwają rozmowy dot. umowy obejmującej wymianę samolotów. Doniesienia o możliwej wymianie pojawiły się po wideokonferencji Wołodymyra Zełenskiego z amerykańskimi kongresmenami. Prezydent Ukrainy zaapelował wtedy o pomoc w dozbrojeniu swojej armii.

Dwa źródła "WSJ" relacjonują, że Mitch McConnell, przywódca republikańskiej mniejszości w Senacie, zapytał Zełenskiego, czego najbardziej Ukraina potrzebuje. Prezydent odpowiedział, że w pierwszej kolejności myśliwców. Wspomniał też o wprowadzeniu strefy zakazu lotów nad Ukrainą.

Trzy państwa NATO – Polska, Słowacja i Bułgaria – posiadają rosyjskie odrzutowce, do których w teorii z od razu mogliby się przesiąść ukraińscy piloci. "WSJ" podaje, że senator Dick Durbin z Partii Demokratycznej ocenił, że USA powinny pomóc w transferze samolotów. – Musimy wyeliminować każdą przeszkodę w zapewnieniu Ukrainie wszelkiego wsparcia, w tym znaleźć sposób, by Stany Zjednoczone zapewniły rekompensatę naszym partnerom z Europy Wschodniej, którzy chcą przekazać Ukrainie swoje postsowieckie samoloty – miał mówić polityk.

Wątpliwości i pytania

Przedstawiciele amerykańskiej administracji zaznaczają, że istnieje szereg trudności i pytań, na które trzeba odpowiedzieć przed ewentualnym przekazaniem Kijowowi. Zwrócili też uwagę, że dostarczenie MiG-ów jest "suwerenną decyzją" Polski, a szczegóły takiego porozumienia musiałyby zostać uzgodnione z Warszawą. "Współpracujemy z Polakami w tej sprawie i konsultujemy się z resztą naszych sojuszników z NATO" – powiedział cytowany przez gazetę urzędnik Białego Domu.

Jednym z podstawowych pytań jest to, czy transfer samolotów na Ukrainę oznaczałby bardziej bezpośrednie zaangażowanie w konflikt. "WSJ" wskazuje, że sprawa myśliwców dla Ukrainy jednoczy demokratów i republikanów. Tyle że problem nie dotyczyłby tylko MiG-ów, ale i tego, co i jak Polska miałaby dostać w zamian. "Proces (przekazania Polsce) F-16 byłby czasochłonny, wiązałby się z ubieganiem się o kontrakt i przyznawaniem go, a także budowaniem samolotów specyficznych dla tego kraju i zapewnianiem szkoleń" – pisze agencja Bloomberg.

Rzecznik Białego Domu stwierdził, że Stany Zjednoczone nie sprzeciwiałyby się transferowi samolotów, ale podkreślił, że jest to "suwerenna decyzja do podjęcia przez każdy kraj".

Doniesienia o trwających negocjacjach Warszawy z Waszyngtonem potwierdziły także inne amerykańskie media, m.in. "Politico" oraz CNN.

