Borrell: Musimy przygotować się na przyjęcie około 5 mln uchodźców

– Musimy przygotować się na przyjęcie około 5 mln osób. Musimy zmobilizować wszystkie środki Unii Europejskiej, by pomóc krajom, które przyjmują te osoby – mówił Josep Borrell w poniedziałek w Montpellier na briefingu prasowym przed spotkaniem unijnych ministrów rozwoju.

– Potrzebujemy więcej szkół, więcej centrów recepcyjnych, więcej wszystkiego – dodał cytowany przez PAP unijny dyplomata.

Ponad milion uchodźców z Ukrainy w Polsce

Polska Straż Graniczna podała, że w minioną niedzielę do godz. 20:00 liczba osób, które uciekły z Ukrainy do Polski przekroczyła milion. "To milion ludzkich tragedii, milion osób wygnanych z własnych domów przez wojnę. Milion osób, które po przekroczeniu granicy usłyszały od funkcjonariuszy Straży Granicznej »Jesteście bezpieczni«" – napisano na oficjalnym profilu SG na Twitterze.

Jak się okazało, niedziela była rekordowym dniem, jeżeli chodzi o podróżujących do Polski z Ukrainy, których strażnicy graniczni odprawili na przejściach. To 142,3 tys. osób – podała w poniedziałek w mediach społecznościowych Straż Graniczna. Od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, do naszego kraju przybyło dokładnie 1 067 000 osób. Natomiast do poniedziałku do godz. 07:00 z terenu Ukrainy przyjechało do nas 42 tys. osób. "Ruch na granicy polsko-ukraińskiej rośnie" – przekazała Straż Graniczna.

Uchodźcy ukraińscy zgłaszają się przy granicy do specjalnych punktów recepcyjnych, gdzie przechodzą procesy weryfikacji i sprawdzania danych. Następnie mogą odpocząć w przygotowanych ośrodkach. W kraju trwają zbiórki pieniędzy, odzieży, żywności i niezbędnych środków dla osób, które uciekły przed wojną, często z jedną torbą czy walizką. W większości chodzi o kobiety, matki z dziećmi i osoby starsze. Mężczyźni w wieku 18-60 lat musieli bowiem zostać na Ukrainie w związku z powszechną mobilizacją wojskową.