Prezydent Ukrainy: Poziom zagrożenia jest obecnie maksymalny

Środa to czternasty dzień rosyjskiej inwazji na ukraińskie terytorium państwowe. W kolejnej przemowie prezydent Zełenski oznajmił, że "poziom zagrożenia jest maksymalny", ale w ciągu minionych dwóch tygodni Ukraińcy pokazali, że się nie poddadzą.

– Ukrainki, Ukraińcy, wszystko jest w naszych rękach. Daliśmy radę i natchnęliśmy świat naszym zdecydowaniem. Nie ma kawałka ziemi, gdzie nie słyszano o naszym bohaterstwie. Będziemy bić wroga jego własną bronią. Coraz więcej dowódców zaczyna sobie zadawać pytanie, po co ich wysłano na obcą ziemię. Wróg może zniszczyć mury, budynki, ale nigdy nie dosięgnie do naszej duszy i serca. Nie poddamy się. To jest nasz dom, nasze rodziny i dzieci – mówił ukraiński przywódca.

Zamknięcie przestrzeni powietrznej

W środę brytyjski rząd podjął decyzję o uznaniu za przestępstwo wejście rosyjskich samolotów w przestrzeń powietrzną Wielkiej Brytanii. To ciąg dalszy sankcji na Rosję za inwazję na Ukrainę. Kiedy 24 lutego rozpoczęła się rosyjska agresja, Wielka Brytania zakazała ruchu wszelkich samolotów "będących w posiadaniu, wyczarterowanych lub eksploatowanych przez osobę związaną z Rosją lub zarejestrowanych w Rosji”. Ostatnia decyzja penalizująca wlot rosyjskich maszyn w brytyjską przestrzeń powietrzną przekazuje tę kwestię w ręce policji, a nie władz lotniczych.

– Ukraina od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji powtarza partnerom: jeżeli nie zamknięcie nieba, będziecie tak samo odpowiedzialni za tę katastrofę – zaapelował do europejskich i światowych przywódców Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy dziękuje Polsce

Podczas środowego wystąpienia prezydent Ukrainy po raz kolejny podziękował Polsce za okazane wsparcie oraz działania na arenie międzynarodowej.

– Jesteśmy wdzięczni Polsce za gotowość, by przekazać Ukrainie samoloty bojowe. Widzimy, że w Waszyngtonie mówią, iż propozycja Polski jest nieuzasadniona, więc kiedy będzie decyzja? My tu mamy wojnę, nie przerzucajcie się piłeczką pingpongową, wyślijcie nam samoloty – powiedział Zełenski.

Czytaj też:

Działania dyplomatyczne Morawieckiego. Premier poleciał do WiedniaCzytaj też:

Sondaż: Większość Polaków zaangażowała się w pomoc Ukraińcom