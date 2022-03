Działania dyplomatyczne Morawieckiego. Premier poleciał do Wiednia

O wizycie poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. W planie spotkań przewidziano: rozmowę z Karlem Nehammerem w Urzędzie Kanclerskim, spotkanie delegacji państw oraz wypowiedzi polityków dla mediów. Głównym tematem dyskusji będzie sytuacja na Ukrainie i możliwości wsparcia.

"Kolejny dzień działań dyplomatycznych @MorawieckiM. Spotkanie z kanclerzem Austrii @karlnehammer. Będziemy rozmawiać o wspólnych działaniach pomocowych dla Ukrainy, wsparciu dla uciekających przed wojną oraz o rozszerzeniu sankcji dla Rosji" – napisał na Twitterze rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

twitter

Posiedzenie Grupy V4 w Londynie

We wtorek w Londynie odbyło się posiedzenie państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli krajów Europy Środkowej – Polski, Węgier, Słowacji i Republiki Czech. W rozmowach wyjątkowo uczestniczył także premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Celem wydarzenia było pogłębianie współpracy.

Szef brytyjskiego rządu ogłosił w późniejszym wystąpieniu na forum Izby Gmin wielkie wsparcie finansowe na odbudowę Ukrainy. O założeniach miał rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Projekt nazwano drugim planem Marshalla. Według komunikatów, jednym z celów Zjednoczonego Królestwa jest zaprzestanie importu rosyjskiego gazu do kraju do końca 2022 roku. Obecnie dostawy z Rosji stanowią 8 proc. całkowitego importu do Wielkiej Brytanii. Olej napędowy to zaś poziom 18 proc.

"Premier @BorisJohnson zapowiada międzynarodowy plan wsparcia dla odbudowy Ukrainy oraz ogłasza kolejne sankcje wobec Rosji. To były główne punkty porannych rozmów @MorawieckiM w Londynie. Międzynarodowy sojusz podejmuje kolejne działania na rzecz pokoju i stabilności" – napisał we wtorkowy wieczór w mediach społecznościowych Piotr Müller.

Czytaj też:

Wawrzyk: Dyskusja na temat przekazania samolotów Ukrainie nie jest zakończonaCzytaj też:

Gliński: Polska uczestniczy w zabezpieczeniu ukraińskich dzieł kultury