Prezes PSL apeluje ws. pomocy militarnej dla Ukrainy: Mniej mówić, więcej dawać

W miniony wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie ws. MIG-29. "Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych. Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn. Rząd Polski zwraca się też do innych państw NATO – posiadaczy samolotów MIG-29 – o podobne działanie" – napisano w komunikacie.

Kosiniak-Kamysz: Mniej mówić

– Im mniej się mówi o pomocy militarnej, a więcej się jej daje, tym lepiej – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL był w środę gościem rozmowy na antenie radia RMF FM.

– Niech w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego dojdzie do porozumienia, niech to się dzieje, ale zostańmy o tym poinformowani później, a nie ogłaszajmy na Twitterze naszych decyzji czy ich braku – powiedział szef Koalicji Polskiej.

– Sojusz powinien być zjednoczony. Nie potrzeba nam ani sporów, ani wyrywania się przed szereg, ani tych, którzy się wyłamują – dodał polityk.

USA odrzuciły propozycję Polski

Przypomnijmy, że amerykańska administracja odrzuciła polską propozycję przekazania MIG-29 do dyspozycji Stanów Zjednoczonych.

Informację przekazał rzecznik Pentagonu John Kirby. Jak zaznaczył, Amerykanie pozostają w stałym kontakcie z polskim rządem w tej sprawie, ale propozycja "obnaża złożoność" kwestii dostarczenia myśliwców na Ukrainę.

– Będziemy nadal konsultować się z Polską i innymi naszymi sojusznikami z NATO w tej sprawie i związanych z nią trudnych wyzwaniach logistycznych, ale nie wierzymy, aby propozycja polskiego rządu była możliwa do zrealizowania – powiedział Kirby.

