Szef NATO: Rosja może użyć broni chemicznej

– W ostatnich dniach słyszeliśmy absurdalne twierdzenia dotyczące laboratoriów broni chemicznej i biologicznej – stwierdził Stoltenberg, cytowany przez "Welt am Sonntag". Jego zdaniem "Kreml wymyśla fałszywe preteksty, aby usprawiedliwić to, czego nie można usprawiedliwić".

– Musimy zachować czujność, ponieważ możliwe jest, że sama Rosja mogłaby zaplanować operacje związane z bronią chemiczną w ramach takiego fabrykowania kłamstw. To byłaby zbrodnia wojenna – podkreślił szef NATO, którego słowa przytacza w niedzielę agencja Reutera.

Stoltenberg tłumaczył, że choć Ukraińcy od dwóch tygodni z odwagą stawiają opór rosyjskiej inwazji, to najbliższe dni prawdopodobnie przyniosą jeszcze większe trudności.

Prace nad bronią biologiczną na Ukrainie?

Doniesienia o możliwym zagrożeniu biologicznym w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę pojawiły się w ostatnich dniach. Podsekretarz stanu Victoria Nuland podała, że USA wspierają Kijów w ochronie infrastruktury przeznaczonej do prowadzenia badań biologicznych. Nuland wskazała, że przejęcie tych miejsc przez Rosję byłoby niezwykle niebezpieczne. Jak powiedziała, jeżeli dojdzie do ataku biologicznego, będzie za to odpowiedzialny Kreml.

Również Biały Dom i Pentagon ostrzegły, że nasilająca się rosyjska narracja o rzekomej broni biologicznej na Ukrainie może być przygotowywaniem gruntu do użycia takiej broni przez Moskwę.

– Oskarżają nas, że rzekomo pracujemy nad bronią biologiczną i szykujemy atak chemiczny. Bardzo mnie to niepokoi, bo wielokrotnie przekonywano nas: jeśli chcecie wiedzieć o planach Rosji, spójrzcie na to, o co was oskarża. Rosyjska propaganda wskazuje, że są do tego zdolni i tego chcą – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Czytaj też:

Trump: Sytuacja na Ukrainie może doprowadzić do III wojny światowejCzytaj też:

Rosja ściąga najemników. "Jeśli się poddasz, zostaniesz w UE"