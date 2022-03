Bruksela zmieni zdanie ws. KPO? W tle sprawa uchodźców

Zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy jest warunkiem do otrzymania środków z Funduszu Odbudowy, który ma na celu odbudowę gospodarek UE po pandemii koronawirusa. Największą częścią Funduszu jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach tego pakietu Polska ma otrzymać w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Polska nadal nie otrzymała należnych jej funduszy.

– Bruksela łamie prawo w sposób ewidentny, nie przyznając nam tych środków i próbując wymuszać różne działania – podkreśla premier Mateusz Morawiecki.

Przełom ws. KPO?

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podkreśla, że w sprawie KPO możemy niedługo uświadczyć znaczący przełom. –Krajowy Plan Odbudowy powinien być niezwłocznie uruchomiony i mam nadzieję, że to się wkrótce stanie. Tyle mogę powiedzieć – mówił.

Polityk podkreśla, że jego słowa nie bazują intuicji tylko jest to wiedza poparta "różnymi faktami". Wojciechowski zwraca tu szczególną uwagę na wysiłek, jaki podejmuje Polska w sprawie uchodźców.

– To jest bez precedensu. W 2015 roku cała Unia Europejska miała 1 milion 800 tysięcy migrantów w ciągu roku. Polska ma ponad 2 miliony uchodźców w ciągu niespełna 3 tygodni, więc to jest nieprawdopodobne wyzwanie, z którym Polska radzi sobie znakomicie. To jest podkreślane, to zmienia również klimat, jeśli chodzi o inne sprawy, tym bardziej że strony Polski jest przecież pozytywna propozycja, są projekty ustaw, które wychodzą naprzeciw drogom Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, więc sądzę, że ta sprawa niedługo będzie załatwiona– powiedział Janusz Wojciechowski w rozmowie z Łukaszem Jankowskim w Radiu Wnet.

Polska czeka na wypłatę pieniędzy

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować swoje Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Premier o KPO: Bruksela łamie prawo w sposób ewidentny

