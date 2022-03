Państwa europejskie sprzedawały Rosji broń mimo embarga z 2014 roku

Nałożone przez Unię Europejską embargo na Rosję zakłada zakaz bezpośredniej i pośredniej sprzedaży uzbrojenia w tym m.in. broni, amunicji, pojazdów wojskowych czy sprzętu paramilitarnego.

"Bezpośrednia lub pośrednia sprzedaż, dostawa, transfer lub wywóz broni i pokrewnych materiałów wszelkiego rodzaju, w tym broni i amunicji, pojazdów i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zamiennych do nich, do Rosji przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów Państwa członkowskie lub korzystające ze statków lub statków powietrznych pod ich banderą są zakazane, niezależnie od tego, czy pochodzą z ich terytoriów, czy też nie" – brzmi zapis Decyzji Rady UE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie sankcji w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Embargo zawierało luki umożliwiające handel

Decyzja o nałożeniu embarga zapadła po tym, jak Rosja dokonała aneksji Krymu i proklamowała separatystyczne republiki Donbasu.Portal Investigate Europe przeprowadził analizę danych oficjalnej Grupy Roboczej Rady ds. Eksportu Broni Konwencjonalnej (COARM), z których wynika, że mimo embarga, handel broni do Rosji był kontynuowany. Sprzedaż była możliwa dzięki lukom w sankcjach.

"Embargo UE na broń zawiera następujące zwolnienie: umowy zawarte przed 1 sierpnia 2014 r. lub umowy pomocnicze niezbędne do realizacji takich kontraktów. Liczby znalezione w bazie danych powinny podlegać temu wyłączeniu. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania embarga na broń i wspólnego stanowiska UE" – wyjaśnia COARM.

Francja i Niemcy na czele

Według śledztwa Investigate Europe co najmniej 10 państw europejskich sprzedawało broń wschodniemu sąsiadowi w latach 2015-2020. Wartość eksportu to 346 mln euro. Według danych COARM po 2014 r. państwa członkowskie wydały ponad tysiąc zezwoleń na handel bronią.Przodowały Francja i Niemcy.

Francja sprzedała Rosji sprzęt wojskowy o wartości 152 mln euro, tym samym eksportując 44% europejskiej broni.

"Francja wydała zezwolenie na eksport sprzętu wojskowego należącego do kategorii »bomby, rakiety, torpedy, pociski, ładunki wybuchowe«, broń bezpośrednio zabójcza, ale także sprzęt do obrazowania, samoloty wraz z ich komponentami i »lżejsze niż -pojazdy lotnicze«. To także »kamery termowizyjne do ponad 1000 rosyjskich czołgów, a także systemy nawigacyjne i detektory podczerwieni do myśliwców i śmigłowców bojowych«" – czytamy na portalu IE.

Jak wynika z śledztwa, władze francuskie zezwalały także na wysyłanie do Rosji "środków biologicznych, środków tłumiących zamieszki, materiałów promieniotwórczych, związanego z nimi sprzętu, komponentów i materiałów".

"Według informacji zebranych przez Investigate Europe, Niemcy wyeksportowały do Rosji sprzęt wojskowy o wartości 121,8 mln euro. Stanowi to 35% całego eksportu broni z UE do Rosji. Składała się głównie z lodołamaczy, ale także karabinów i pojazdów »specjalnej ochrony«, które zostały wysłane do Rosji" – czytamy w komunikacie.

Wśród pozostałych państw sprzedających broń do Rosji były Włochy, Austria, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Finlandia, Hiszpania i Chorwacja.

