Macierewicz: To szansa na przełomowy moment w tej wojnie

W ostatni wtorek Polska zaproponowała wysłanie misji Sojuszu Północnoatlantyckiego na ukraińskie terytorium państwowe. Za pomysłem stoi prezes Prawa i Sprawiedliwości, który odwiedził naszego wschodniego sąsiada wraz z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim oraz premierami Republiki Czech i Słowenii.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odpowiedział, iż popiera "wysiłki pokojowe" oraz wzywa prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina do wycofania swoich wojsk z Ukrainy, ale "nie ma planów rozmieszczenia sił zbrojnych Paktu".

Macierewicz: To szansa na przełom

O komentarz do propozycji prezesa PiS został poproszony Antoni Macierewicz. Były szef MON uważa, że misja pokojowa NATO mogłaby przyczynić się do zakończenia konfliktu na Ukrainie.

– Stanowisko, które przedstawił premier Kaczyński, ma szansę być momentem przełomowym w tej wojnie, to poszukiwanie obecności NATO w obronie Ukrainy, nie tylko wspieranie poprzez sankcje czy dostarczanie broni, ale bezpośrednia obecność humanitarna. Bez względu na to, jaki to przyjmie ostateczny kształt, to kierunek, który ma fundamentalne znaczenie i wielką szansę na zmianę sytuacji, która kształtuje się coraz bardziej dramatycznie. Świat w coraz większym stopniu oglądał, jak Putin mordował dzieci, obywateli Ukrainy, jak jego artyleria niszczyła bloki, szpitale, przedszkola czy szkoły. Oczywiście towarzyszyły temu bardzo radykalne wypowiedzi na świecie, i słusznie, ale nie było działań praktycznych, które mogłyby zatrzymać tę imperialną agresję – powiedział.

– Media i politycy USA, szczególnie partii Republikańskiej, byli pod olbrzymim wrażeniem stanowiska Polski i wyrażali pełne poparcie (…). Była świadomość, że to przełamuje bezradność Zachodu wobec imperialnej agresji Putina. Punktem wyjścia mogłaby być decyzja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, nawet jeśli nie będzie miała znaczenia operacyjnego, to będzie przybliżała strukturalizację tego działania. To może przełamać dramat, który dzieje się na Ukrainie – dodał.

