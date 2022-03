Skurkiewicz: Polska na szczycie NATO złoży propozycję powołania misji na Ukrainie

Wiceszef MON komentując propozycję Jarosława Kaczyńskiego powołania misji pokojowej na Ukrainie stwierdził, że "być może za tydzień, a być może za miesiąc będzie to możliwe". – Polska na szczycie NATO w Brukseli formalnie zgłosi propozycję misji pokojowej na Ukrainie wraz ze szczegółowym pakietem rozwiązań – przekazał Skurkiewicz.

Z kolei szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot poinformował, że Andrzej Duda na bieżąco ustala z rządem szczegóły polskiej propozycji, którą wspólnie będą prezentować 24 marca w Brukseli na nadzwyczajnym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego, który będzie poświęcony Rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Kaczyński o potrzebie powołania misji

Szef polskiego rządu, wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą we wtorek spotkali się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Na konferencji prasowej wieńczącej wizytę wicepremier Kaczyński wysunął propozycję powołania na Ukrainie specjalnej międzynarodowej misji pokojowejpod auspicjami NATO.

– Chciałbym odwołać się do sumień przywódców europejskich, do zasad, które głoszą, bo na Ukrainie jest potrzebna pomoc. Sądzę, że jest potrzeba pokojowej misji NATO czy szerszego układu, która będzie działać na Ukrainie. Ta misja nie może być bezbronną misją. Musi ona dążyć do pomocy humanitarnej i pokojowej na Ukrainie. Europa i cały demokratyczny świat tego bardzo potrzebuje – powiedział prezes PiS.

– Słowa uznania dla Pana Prezydenta i Premiera Ukrainy oraz dla całego ukraińskiego narodu. Kieruję wyrazy współczucia dla wszystkich, którzy są ofiarami, ale to współczucie nie może być pustym słowem, musi być czymś dalej idącym – dodał wiceszef rządu.

