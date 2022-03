KO przedstawia "Trójpak antyputinowski"

Przedstawiciele rządu z premierem Mateuszem Morawieckim na czele spotkali się w poniedziałek z przedstawicielami opozycyjnych formacji politycznych. Rozmowy dotyczyły polityki państwa polskiego w związku z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Obóz rządzący chce zaproponować kilka zmian w przepisach Konstytucji.

Propozycje dotyczą wyłączenia z reguł budżetowych finansowania systemu obronności, konfiskaty majątków rosyjskich na terenie Polski oraz dodatkowego opodatkowania podmiotów, które kontynuują swoją działalność na terenie Rosji.

Budka: Zastosujmy przepadek majątku

Podczas zorganizowanej w Sejmie konferencji prasowej politycy KO ocenili, że nie ma potrzeby nowelizacji Konstytucji, by skutecznie i dobrze chronić Polaków przed możliwymi skutkami wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Budka wskazał trzy obszary, do których odnosi się propozycja jego formacji.

– Pierwsza ustawa dotyczy konfiskaty majątku osób, które są objęte unijnymi sankcjami. Druga dotyczy kwestii uruchomienia natychmiastowego zakupu dla polskiej armii i nowej definicji dotyczącej tych zakupów w świetle ustawy o finansach publicznych. Trzecia dotyczy interesów strategicznych – powiedział polityk.

– Jarosław Kaczyński nie potrafi tego dokonać, przedstawiamy projekt bardzo krótkiej ustawy, która pozwala skorzystać ze znanej konstytucyjnie, instytucji konfiskaty zwanej przepadkiem – oznajmił.

Leszczyna: Nie trzeba zmieniać Konstytucji

Poseł Izabela Leszczyna nawiązała do propozycji wyłączenia z reguł budżetowych finansowania systemu obronności. W tej sprawie KO również proponuje obejście się bez zmian konstytucyjnych.

– KO przygotowała projekt zmiany ustawy o finansach publicznych. W tej nowelizacji zapewniamy finansowanie programu zbrojeń, o którym jest mowa w ustawie o obronie ojczyzny, bez konieczności gmerania w konstytucji, bo robienie tego z PiS-em jest poważnym zagrożeniem dla Polski. Żądamy od Morawieckiego i Kaczyńskiego, żeby po pierwsze, przedstawili Sejmowi i opinii publicznej, prawdziwy stan finansów państwa. Po drugie, żeby przestali zasłaniać się długiem publicznym i przestali kłamać, że trzeba zmienić konstytucje, żeby finansować armię polską – mówiła Leszczyna.

Kierwiński: Kolaborują z Orbanem

Poseł Marcin Kierwiński zaatakował rząd za, jak stwierdził „kolaborację z Orbanem, sojusznikiem Putina”.

– Nie dość, że nie ścigają rosyjskich oligarchów, nie dość, że nie zbroją wystarczająca szybko polskiej armii, to jeszcze kolaborują cały czas z Orbanem, sojusznikiem Putina. Czas panie Kaczyński, żeby przesiadł się pan ze stolika gdzie zasiada Orban, Le Pen, do stolika gdzie siedzi cała cywilizowana Europa. Dlatego złożymy dzisiaj ustawę blokującą sprzedaż strategicznych zasobów skarbu państwa, czyli stacji Lotosu węgierskiemu MOL-owi. Nie możemy zgodzić się na to, aby w chwili zagrożenia, w chwili wielkiej próby, polski rząd dokonywał tak nierozsądnych, niebezpiecznych i głupich transakcji – dodał Marcin Kierwiński.

