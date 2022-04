"Skandal. To jest dyplomatyczna zdrada". Suski o totalnej opozycji

Wiceszef klubu PiS Marek Suski w programie "Kwadrans polityczny" w TVP1 odniósł się do debaty w Parlamencie Europejskim na temat praworządności, która odbyła się w środę.

– Tak wygląda, że Polskę można ukarać, zamykać nam kopalnie, nakładać kary, wtrącać się w nasz system sądownictwa, który nie jest objęty umowami traktatowymi. A jednocześnie jeśli chodzi o Rosję, to takie wypowiadanie krytyki półgłosem – zauważył poseł PiS. Wyraził nadzieję, że sytuacja ulegnie zmianie, ponieważ "to jest zupełnie niezasłużone".

– Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że to wspólne wystąpienie do Europarlamentu, wspólne na listach z komunistami – Miller, Cimoszewicz – i oni dzisiaj nadal, tak jak kiedyś w PRL reprezentowali interesy Rosji Sowieckiej, tak dzisiaj tej zbrodniczej Rosji nadal interesy reprezentują – tłumaczył Suski. Zdaniem polityka napadanie na Polskę przez polskich eurodeputowanych "nie jest niczym innym niż służeniem Rosji".

– Tam (w Rosji – red.) szampana otwierają, kiedy słyszą takie wypowiedzi atakujące Polskę. Totalna opozycja lepiej atakuje Polskę niż propaganda Putina – skomentował wiceszef klubu PiS.

Suski: Angela Merkel jest dziś osobą głęboko przegraną

Marek Suski został zapytany także o politykę Niemiec wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ocenił słowa kanclerza Niemiec Olafa Scholza o masakrze w Buczy. – Słowa rzeczywiście trafne, ale trudno byłoby coś innego w tej sytuacji powiedzieć. Sceny, jakie w Buczy czy teraz w Mariupolu, żywcem ludzie spaleni, to są sceny tak przerażające, że trudno jest powiedzieć coś innego – powiedział Suski. Polityk zaznaczył, że ważniejsze od słów są czyny, a "jak na razie Niemcy nie wykazują się specjalnie, jeśli chodzi o działanie".

Poseł PiS skomentował postawę byłej kanclerz Niemiec. – Już nie jest urzędującym politykiem. Można powiedzieć, przeszła na emeryturę i, mimo zaproszeń do Buczy, wybrała Florencję. Angela Merkel widzi jakie skutki przyniosła jej polityka. Suski wskazał, że była to polityka "współpracy z Rosją, sprzedaży nawet magazynów gazowych Rosji" – Premier Mateusz Morawiecki, będąc w Berlinie, tłumaczył Angeli Merkel, że te deale to jest po prostu broń polityczna i będzie to wykorzystane jako szantaż – podkreślał.

– Angela Merkel, popierając w jakiś sposób politykę Putina, dzisiaj jest osobą głęboko przegraną. Stąd też nie wypowiada się, no bo cóż miałaby powiedzieć. Przyznać się: myliłam się, moja polityka była zła? – zauważył polityk.

Czyje interesy wspiera Orban?

W tym kontekście wiceprzewodniczący klubu PiS zwrócił też uwagę na wypowiedzi Viktora Orbana. – Przede wszystkim to jest realizacja interesów niemieckich i niemieckiej polityki. Jeśli Niemcy i Francja, które są wiodące w UE, zmienią zdanie, to i Orban zmieni zdanie – przekonywał Suski.

– Jeżeli mamy mieć pretensje i apelować, to powinniśmy apelować do Niemiec, bo jak widać wyraźnie interesy niemieckie są bardziej cenione w Budapeszcie niż współpraca z Ukrainą i interesy na Ukrainie. Węgry nie mają wielkich interesów na Ukrainie, ale mają je z Niemcami i z Rosją niestety – tłumaczył.

