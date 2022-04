Jaki: Putin ma niezły ubaw widząc, że Niemcy rękami UE atakują Polskę

– Niestety Niemcy razem ze swoimi spółkami-córkami, takimi jak Platforma Obywatelska w Polsce, udają, że coś robią, że forsują jakieś efektowne sankcje, natomiast tak naprawdę dalej współpracują z Putinem, przelewają mu ogromne pieniądze, nie zmieniają najważniejszych założeń polityki energetycznej, która mogłaby nas uwolnić od Putina natychmiast – stwierdził Jaki w TVP Info.

Jego zdaniem Niemcy "nie są w stanie poświęcić dosłownie nic, żeby bronić dobra i tego, co jest właściwe w tej chwili po tym, co wiedzieliśmy w Buczy". – W ogóle jak przechadzam się po Parlamencie Europejskim to mam wrażenie, że wszyscy się już zaczynają przyzwyczajać do tej wojny, czyli jest dokładnie tak samo, jak było po ataku na Gruzję, po aneksji Krymu czy po ataku na Donieck i Ługańsk – dodał.

Jaki: Unia nakłada na Rosję pseudo-sankcje

– Niestety to jest bardzo przykre, ale te pseudo-sankcje, które nakłada Unia Europejska, doprowadziły do tego, że rubel trzyma się całkiem nieźle, rosyjska giełda, wiem, że różnymi sztuczkami, ale jednak dalej trzyma się nieźle, Putin swoje pieniądze dostaje i na pewno dzisiaj ma niezły ubaw jak widzi, że Niemcy rękami UE atakują Polskę, do której przecież też zgłasza roszczenia. Polskę, która najbardziej pomaga Ukraińcom – podkreślił.

Jaki powiedział, że w środę w europarlamencie odbyła debata potępiająca Polskę za to, że nie wpuściła uchodźców z Białorusi. – Ci ludzie (posłowie do PE - red.) są po prostu niereformowalni – ocenił, tłumacząc, że wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej to był "hybrydowy atak na Polskę".

