"Moskwa będzie wściekła". NATO: Szykują się zmiany w strukturze Sojuszu

Urzędnicy NATO powiedzieli dziennikarzom amerykańskiej stacji, że dyskusje na temat przystąpienia Szwecji i Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego stały się niezwykle intensywne od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Z kolei wysocy przedstawiciele Departamentu Stanu USA poinformowali, że sprawa członkostwa Skandynawów w NATO pojawiła się na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Paktu, które odbyło się w tym tygodniu. W obradach uczestniczyli również ministrowie spraw zagranicznych Szwecji i Finlandii.

Porażka Putina

Rozmówcy CNN stwierdzili, że stopień zaawansowania dyskusji na temat wstąpienia Sztokholmu i Helsinek do NATO, odzwierciedla zmianę polityki obu stolic, do której przyczyniła się agresja Władimira Putina na Ukrainę. Rozpętanie wojny w Europie poskutkowało jednie ożywieniem i zjednoczeniem Sojuszu, co stanowi dokładne przeciwieństwo założeń, jakie przyjęła Rosja przed rozpoczęciem wojny.

Prezydent Putin zażądał zaprzestania ekspansji NATO na wschód i przyjmowania nowych członków, zarzucając Sojuszowi, że zagraża bezpieczeństwu Rosji. Zamiast tego NATO zwiększyło swoje wsparcie dla Ukrainy i przygotowuje się do przyjęcia nowych członków – wskazują urzędnicy.

Opinia publiczna w obu krajach zdecydowanie zmieniła swoje zdanie na temat wstąpienia do NATO. Jeden z byłych fińskich premierów powiedział CNN, że przystąpienie do Sojuszu "zostało w dużej mierze przypieczętowane 24 lutego, kiedy Rosja dokonała inwazji".

– Jeśli spojrzysz na opinię publiczną w Finlandii i Szwecji i to, jak dramatycznie ich poglądy zmieniły się w ciągu ostatnich sześciu tygodni, to myślę, że to kolejny przykład na to, że Kreml poniósł strategiczną porażkę – powiedział w tym tygodniu jeden z wysokich rangą urzędników Departamentu Stanu USA.

Kreml, ustami swojego rzecznika, zapowiedział w czwartek, że jeśli Szwecja i Finlandia przystąpią do NATO, Rosja będzie musiała "zrównoważyć sytuację” geopolityczną.

– Będziemy musieli uczynić naszą zachodnią flankę bardziej wyrafinowaną pod względem zapewnienia bezpieczeństwa naszemu państwu – powiedział Sky News rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

