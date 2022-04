"To już jest czas". Kowal: Inaczej będziemy mieli z Putinem większe kłopoty

Wojna na Ukrainie wkroczyła w nową fazę. Po niepowodzeniu pierwotnego planu, który zakładał szybkie opanowanie większych miast, na czele ze stolicą Kijowem, gdzie miał zostać zainstalowany marionetkowy rząd, Rosjanie przegrupowali siły i przygotowują się do wielkiej ofensywy w Donbasie.

Tymczasem ukraińskiej armii udało się zniszczyć okręt flagowy Floty Czarnomorskiej. Krążownik "Moskwa" zatonął, po tym, jak został trafiony pociskami Neptun wystrzelonymi przez Ukraińców.

Kowal: Trzeba naciskać na Rosję

Paweł Kowal był w piątek gościem Polskiego Radia 24. Polityk mówił o tym, co należy robić, aby wspomóc Ukrainę i przyczynić się do jak najszybszego zakończenia wojny.

– Przez ostatni miesiąc kieruję się maksymą Jana Pawła II z Auschwitz, który powiedział: "Jeżeli możesz coś robić, a nie robisz niczego po to, aby zatrzymać wojnę, bierzesz współodpowiedzialność". Dlatego uważam, że każdy człowiek we własnym zakresie powinien zrobić wszystko, aby zatrzymać tę wojnę i pomóc osobom, które są jej ofiarami – stwierdził poseł KO na antenie rozgłośni.

Kowal powiedział, że codziennie apeluje do zagranicznych polityków, aby zgodzili się na wprowadzenie embarga na rosyjskie surowce energetyczne. Tymczasem, jak stwierdził, polscy posłowie nie do końca zdają się pojmować wagę i siłę tej sankcji.

– Jednak pamiętajmy, że także w Polsce mieliśmy problem. My również we własnym zakresie kupowaliśmy energię od Rosji, wiedząc, że fundusze z tego idą na zbrojenia. Nawet ostatnio większość w Sejmie zagłosowała za tym, aby utrzymać import gazu LPG z Rosji, ponieważ ludzie myślą w kategoriach tego, że będzie taniej i będzie im łatwiej – powiedział.

Potrzebna mobilizacja Zachodu

Poseł przekonuje, że najwyższy czas na maksymalną mobilizację Zachodu przeciw Rosji i zaprzestanie myślenia w kategoriach "nagrody pocieszenia dla Putina".

– Należy zrobić wszystko, co jest możliwe, aby go zatrzymać. Musimy nakładać sankcje, ale też dostarczać broń na Ukrainę. Putina trzeba zatrzymać na Ukrainie, bo inaczej spotkamy go pod Warszawą i będziemy mieć z nim większe kłopoty – ostrzega Paweł Kowal.

