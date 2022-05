"Rosjanom kończą się zapasy rakiet". Sikorski ocenia, kiedy skończy się wojna

Były minister spraw zagranicznych komentował obecną sytuację na Ukrainie. Sikorski podzielił się swoją opinią na temat tego, kiedy zakończy się wojna. Europoseł wskazał, że powinno to nastąpić wraz z końcem tego roku.

– Rosjanom kończą się zapasy rakiet. Musieliby się zmobilizować, żeby to ciągnąć dłużej niż do końca tego roku i rekrutów trzeba by było wyszkolić. Obstawiałbym, że do końca roku musi być jakieś rozstrzygnięcie tej wojny, że ona się nie tyle skończy, co skończą się działania wojenne i będzie jakaś linia kontaktu – ocenił Sikorski w programie „Kropka nad i” TVN 24.

Polityk wskazał także na silne oddziaływanie rosyjskiej propagandy na tamtejsze społeczeństwo.

– Tamta rosyjska propaganda nacjonalistyczna, imperialna jest ostrzejsza niż u nas i tam niestety uformowała społeczeństwo – stwierdził i dodał, że jego zdaniem, postawa wielu Rosjan jest rodzajem obrony przed dysonansem poznawczym.

– To jest u wielu Rosjan strategia obronna, nie chcą przyjąć do wiadomości, że ich kraj, który kochają, robi coś tak strasznego, więc wolą wierzyć propagandzie, niż zmierzyć się z tym strasznym faktem – powiedział Sikorski.

Kwestia uchodźców

Sikorski odniósł się także do kwestii braku pomocy Unii Europejskiej dla Polski, która przyjęła ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy. Zdaniem polityka PO, brak unijnych środków to wina rządu.

– Gdyby rząd zabiegał o pieniądze na uchodźców, to byśmy go popierali w tym. Najpierw Kaczyński mówi, że niepotrzebne są nam te pieniądze, potem nie wiadomo czy złożyli podanie, czy nie. Problem jest taki, że rzeczywiście w budżecie trzeba znaleźć rezerwy, na przykład niewydane środki spójnościowe, a to wymaga starań i poparcia politycznego – stwierdził europoseł.

