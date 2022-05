Ambasador USA w "Do Rzeczy": Polacy są wyjątkowo skutecznymi partnerami

Wywiad z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Markiem Brzezińskim znajdziecie Państwo w najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy" – od godz. 16 w wersji elektronicznej, a od jutra w wydaniu papierowym.



Ambasador USA został zapytany m.in. o to, czy Stany Zjednoczone rozważają przesunięcie w najbliższym czasie do Polski części swojego arsenału jądrowego w Europie w ramach NATO-wskiego porozumienia o współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej. – Mogę powiedzieć, że współpracujemy z Polakami w zakresie kolektywnej obrony. Polacy są wyjątkowo skutecznymi partnerami, którzy świetnie wykorzystują interoperacyjność naszych różnych zasobów wojskowych. Naszym wspólnym celem jest zagwarantowanie, by mieszkańcy tego wspaniałego kraju byli bezpieczni i mogli zajmować się swoimi sprawami – zadeklarował Mark Brzezinski.

– Jestem dumny, że kiedy wracam do Ameryki i rozmawiam z amerykańskimi mediami, mogę powiedzieć, że to była nasza cegiełka, że kolektywna obrona daje Polakom wolność od zmartwień, aby mogli pomagać innym mimo całego tragizmu obecnej sytuacji – dodał ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce w rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy".