Scholz: Szalony pomysł Putina. Rosja i cały świat płacą za to

Według Scholza, którego cytuje w sobotę stacja Al-Jazeera, jest jasne, że Rosja nie osiągnęła żadnego ze swoich celów wojennych. Dodał, że jednym z nich było zabezpieczenie terytorium Ukrainy jako strefy buforowej między Rosją a NATO.

Kanclerz Niemiec, który od początku rosyjskiej inwazji kilka razy rozmawiał telefonicznie z Putinem, stwierdził, że nie zauważył, by prezydent Rosji zmienił zdanie w tej sprawie.

– Za szalony pomysł Putina, by rozszerzyć imperium rosyjskie, Rosja i cały świat płacą teraz bardzo wysoką cenę – powiedział Scholz w wywiadzie dla niemieckiego serwisu informacyjnego t-online.

Putin wywołał wojnę i falę uchodźców

Atakując Ukrainę, Putin wywołał największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i doprowadził do ogromnego kryzysu migracyjnego – z Ukrainy uciekło za granicę prawie 6 mln ludzi, z czego najwięcej (3,3 mln) do Polski.

Putin wysłał wojska na Ukrainę 24 lutego w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Dla Rosji to "specjalna operacja wojskowa"

Według Moskwy na Ukrainie nie mamy do czynienia z wojną, lecz "specjalną operacją wojskową". Używanie w tym kontekście słów "inwazja" lub "wojna" zostało w Rosji zakazane przez Roskomnadzor – państwowy regulator mediów i internetu.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował w sobotę, że Ukraina "prawdopodobnie wygrała bitwę o Charków", a dowody sugerują, że Rosjanie podjęli decyzję o całkowitym wycofaniu się ze swoich pozycji wokół miasta, które oblegali od początku inwazji.

Z kolei doradca szefa ukraińskiego MSW Wiktor Andrusiw ocenił, że Rosja weszła właśnie w trzecią fazę wojny na Ukrainie i przygotowuje się do długiej bitwy. – Najwyraźniej w ten sposób chcą zmusić Zachód do negocjacji, a Ukrainę do ustępstw – oświadczył.

Czytaj też:

Szef wywiadu Ukrainy: Putin jest poważnie chory. Zamach stanu już trwaCzytaj też:

Łukaszenka odwołał ambasadora Białorusi w Polsce