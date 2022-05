Biały Dom: Rosja już przegrała wojnę z Ukrainą

W czasie briefing rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki podkreśliła, że prezydent Rosji nie osiągnął sukcesu w swoich działaniach na Ukrainie.

– To jak prezydent Putin definiuje wygranie wojny, którą sam zaczął, obejmowało zajęcie Ukrainy, włączenie jej do Rosji, podważanie jej integralności terytorialnej i suwerenności. To się nie udało – tłumaczyła Psaki.

– Oczekiwał i planował przemarsz rosyjskich żołnierzy ulicami Kijowa, w Dniu Zwycięstwa, czyli 9 maja. Oczywiście to się nie wydarzy – dodała rzeczniczka Białego Domu. – Chciał, aby to był moment, który podzieli NATO, podzieli Zachód. Jasno widać, że tak nie jest – dodała.

Nowa faza rosyjskiej agresji

Atakując Ukrainę, Putin wywołał konflikt, który przekształcił się w największą konfrontację zbrojną w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. Eksperci sądzą, że rosyjska operacja weszła już w nową fazę i wkrótce w Donbasie może dojść do bitwy pancernej, jakiej nie widziano od ponad 80 lat. Dlatego Kijów cały czas prosi Zachód o pomoc w postaci dostaw ciężkiej broni.

Trwająca od dwóch miesięcy wojna, którą Moskwa nazywa "specjalną operacją wojskową", doprowadziła do tego, że ponad 5 mln Ukraińców uciekło za granicę, z czego najwięcej (3 mln) do Polski.