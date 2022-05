Kowalski: Trzaskowski szkodzi Polsce po to, by Niemcy sfinansowali lewacki Campus

Prezydent Warszawy pojechał do Brukseli na spotkanie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Rozmawiał na temat środków dla samorządów, które przyjmują uchodźców z Ukrainy.

"Mówiłem o potrzebie kierowania środków bezpośrednio do NGO czy samorządów – nie tylko w kontekście pomocy dla uchodźców, ale też np. walki z kryzysem klimatycznym. Fundusze UE powinny trafiać tam, gdzie rozwiązujemy konkretne problemy, a nie być elementem politycznych rozgrywek" – poinformował Rafał Trzaskowski na Twitterze.

Kowalski: Trzaskowski szkodzi Polsce

Do podróży prezydenta stolicy odniósł się w mediach społecznościowych poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Zdaniem polityka, Trzaskowski szkodzi Polsce. Jego celem – według Kowalskiego – ma być uzyskanie niemieckiego finansowania (szefowa KE jest Niemką) na organizację Campusu Polska Przyszłości.

"Trzaskowski szkodzi Polsce tylko po to, by Niemcy znów sfinansowali jego lewacki Campus. Alternatywna wobec władz Rzeczypospolitej polityka zagraniczna średnio pracowitego samorządowca z wielkim ego to woda na młyn eurokratów i Niemców, którzy szukają pretekstu do ataku na Polskę" – komentuje Kowalski.

"Tworzymy nową polską wspólnotę". Trzaskowski zapowiada drugą edycję Campus Polska Przyszłości

– Chcemy godnie żyć, pracować i mieszkać. Chcemy żyć w bezpiecznym kraju – mówi na nagraniu promocyjnym prezydent Warszawy. – Dziś potrzebujemy wspólnoty i współpracy jak nigdy wcześniej. Dlatego tworzymy Campus Polska Przyszłości. Tam budujemy bezpieczną Polskę dla wszystkich, tam tworzymy nową polską wspólnotę. Teraz jest nasz czas i nic nas nie zatrzyma – zapowiada polityk we fragmencie nagrania.

Wydarzenie potrwa tydzień, od 26 sierpnia do 1 września. „Tym razem znów ma być ciekawie” – zapewniają organizatorzy. – Dlaczego Campus? Bo jestem politykiem konsekwentnym – mówił Rafał Trzaskowski w trakcie spotkania z mediami w zeszłym tygodniu.

Czytaj też:

Trzaskowski wspomina spotkanie z Bidenem: Złapał mnie za rękę i przyciągnął

Niedawno prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pokazał spot drugiej edycji Campus Polska Przyszłości.