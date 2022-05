Sukhoi S-70 Okhotnik. Rosja planuje uruchomić produkcję nowej śmiercionośnej broni

W Rosji trwają prace nad nowym dronem ofensywnym Sukhoi S-70 Okhotnik, nazywanego "Hunter". Według zapowiedzi produkcja seryjna drona może zostać uruchomiona w 2023 roku.

– Pierwszy latający prototyp został wprowadzony na rynek w 2021 r., a w 2023 r. rozpoczniemy seryjną produkcję i dostarczenie go do Ministerstwa Obrony – przekazał dyrektor generalny Rostec Siergiej Czemiezow podczas spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Szef firmy Rostec zapowiedział również, że tworzony jest nowy naziemny punkt kontrolny dla drona.

Według informacji, będzie to jeden z najcięższych dronów bojowych na świecie. Jego masa to 20 ton. "Hunter" ma mieć 19 metrów długości i skrzydła o rozpiętości 14 metrów. Nowa broń ma być trudna do wykrycia przez radary. Jest napędzana przez silnik turboodrzutowy AL-31. Może osiągać prędkość do tysiąca km/h i zasięg 6 tys. km. Docelowo S-70 ma działać we współpracy z myśliwcem piątej generacji Su-57.

Utajnione prace

Prace nad nowym typem broni są utajnione. Drona konstruuje firma lotnicza Sukhoi – odpowiedzialna za produkcję samolotów wojskowych oznaczonych symbolem Su.

Prototyp maszyny pierwszy raz testowany był w 2019 roku. Wówczas zakładano, że produkcja seryjna "Huntera" ruszy dopiero w 2025 roku, a w 2024 będzie jeszcze w fazie testów. Wojna na Ukrainie zmieniła plany firmy Sukhoi. W 2020 r. rosyjskie ministerstwo obrony poleciło "przyspieszenie eksperymentalnych prac projektowych i maksymalne dostosowanie harmonogramu", tak by produkcja ruszyła w 2023 r.

