Kongres PO. Donald Tusk mówi o "wyczyszczeniu Polski z brudu"

W piątek odbył się kongres programowy Platformy Obywatelskiej. Podczas swojego przemówienia Donald Tusk podkreślił, że Polacy są zmęczeni obecną władzą i chcą zmiany.

– Spotykam na swojej drodze i młodych i w moim wieku i to są i przedsiębiorcy i urzędnicy, samorządowcy, rolnicy i oni wszyscy mają tę oczywistą dzisiaj potrzebę. Chcą żyć w państwie, które nie decyduje za nich o ich życiu, ale które potrafi, chce pomóc w sytuacjach kiedy taka pomoc jest niezbędna – mówił.

Koalicja pokoleń

Przewodniczący PO stwierdził, że chce przede wszystkim słuchać młodych, energicznych ludzi, którzy chcą zbudować Polskę jako "państwo pomocne dla wszystkich". – Nie będziemy rozmawiali o koalicjach partyjnych, chcą zbudować koalicję pokoleń, koalicję ludzi którzy nie boją się wyzwań, ludzi nowoczesnych, prawdziwych odpowiedzialnych patriotów – przekonywał.

W dalszej części wypowiedzi Tusk krytykował władzę, wskazując na wysokie nagrody dla twórców Polskiego Ładu. – Jak oni wszyscy się czują, kiedy się dowiadują, że goście, którzy przygotowali tragikomiczny Polski Ład, dostali po 30 tysięcy złotych nagrody? Po 30 tysięcy złotych nagród dostali ludzie, o których nawet prezes Kaczyński powiedział że schrzanili tę robotę i wszystko trzeba ponaprawiać. Wiecie że dla bohaterów dzisiejszego spotkania, dzisiejszej opowieści 30 tysięcy to czasami cały roczny dochód? Wy wiecie, tylko oni, ci którzy rządzą Polskę, tak jakby już nie mieli zielonego pojęcia– stwierdził Donald Tusk na kongresie programowym PO.

Tusk podkreślał również, że jego celem nie jest prowadzenie jakiejś wojny z PiS. – My jesteśmy tutaj po to, żeby Polska przyszłości wyglądała inaczej niż wygląda w tej chwili. My jesteśmy po to, żeby szczególnie młode Polki i młodzi Polacy na nowo odzyskali taką pełną wiarę, gotowość, żeby żyć tu, nad Wisłą w Polsce i żeby to nie było poświęcenie, tylko wielka życiowa satysfakcja. Życie w Polsce może i musi być szczęśliwe – mówił.

Tusk: Wyczyścić Polskę z brudu

Dalej polityk przekonywał do zjednoczenia i zrobienia "porządku z tym bałaganem". Tusk stwierdził, że Polskę należy "wyczyścić z brudu".

– My potrzebujemy prawdziwej, autentycznej koalicji pokoleń dla Polski. I to nie ma nic wspólnego z polityką partyjną. Bardzo chciałbym zjednoczyć wysiłki wszystkich ludzi dobrej woli, tych działających w partiach politycznych, żebyśmy właśnie zrobili porządek z tym bałaganem i złem, które w Polsce dzisiaj ma miejsce i do tego trzeba takich ludzi. Jestem gotów tu właśnie pomóc i pewne prace poprowadzić, żeby wyczyścić Polskę z tego brudu, ale jeszcze ważniejsze są te zastępy szczególnie młodych Polek i Polaków, którzy mają tę bardzo nowoczesną wrażliwość, która pozwala im łączyć w swoich marzeniach i działaniach wolność, indywidualną ambicję i świadomość potrzeby solidarności i wzajemnej pomocy i tę gotowość do budowania nowoczesnego państwa, które pomaga ludziom. Musimy zbudować taką prawdziwą drużynę przyszłości – stwierdził Donald Tusk.

