"Oni mogą to zepsuć". Kowal uderza w rząd

Od początku wojny Polska jest jednym z państw najaktywniej działających na rzecz pomocy ukraińskich uchodźcom oraz rzecznikiem interesów Kijowa na arenie międzynarodowej. Dzięki temu, pozycja Warszawy na gruncie polityki międzynarodowej wzrosła. Spekuluje się, że polskie zaangażowanie na Ukrainie było jednym z elementów, które przyczyniły się do odblokowania środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Decyzja ta została ogłoszona w czwartek przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej ostrzega rząd przed roztrwonieniem tego dorobku.

– Być może wojna i ta tragedia Ukrainy oraz polska rola związana z tym spowoduje, że rząd wejdzie na ścieżkę normalnych relacji z instytucjami Zachodu, przede wszystkim z Komisją Europejską. To jest kluczowe – powiedział w programie Onetu.

– Dzisiaj Polska jest jednym z kluczowych państw Zachodu, które starają się zapobiec wojnie, które działa w interesie całej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy państwem, które może bardzo dużo zrobić i ma najlepszą reputację na świecie od lat. Oni mogą to zepsuć, jeśli każdy tydzień będziemy zaczynali od kolejnego sporu z KE – dodał poseł opozycji.

Kowal pochwalił również przewodniczącą KE stwierdzając, że zobaczył w niej "polityczkę i przywódczynię, która wie, co mówi i potrafi ocenić sytuację".

– Apelowałbym do rządu, by nie wracali na ścieżkę kłótni o wszystko z KE – powiedział.

Pieniądze z KPO zbyt późno

Zdaniem posła opozycji, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, jeśli zostaną Polsce wypłacone, to stanie się to o rok za późno. Kowal stwierdził, że jest to wina rządu.

– Rząd stracił rok. Te pieniądze mogły przyjść znacznie wcześniej. Z tego powodu straciliśmy na inflacji – powiedział i dodał: "Większość państw wzięła już pieniądze zaliczkowe z Krajowego Funduszu Odbudowy. Nie ma więc czego gratulować".

Czytaj też:

Koalicja KO z Konfederacją? Polityk Platformy zaskakujeCzytaj też:

"Rząd się cofnął". Polityk opozycji: Mamy sukces