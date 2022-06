Żukowska: Fajnie się rozmawia o jacuzzi, ale wielu widzów nie ma mieszkania

W programie "Woronicza 17" politycy mówili między innymi o apelach Donalda Tuska i innych liderów opozycji w sprawie utworzenia wspólnych list wyborczych.

– Mówienie w kółko o jednej liście, pisanie artykułów, felietonów, że musi być jedna lista, to jest pisanie od 2015 roku jednego i tego samego artykułu, zamiast skupienia się na czymś innym – skomentował Anna Maria Żukowska.

– Nie ma sensu w tej chwili opowiadać w jakim kształcie pójdziemy do wyborów, czy na takiej czy na innej liście. Do wyborów jest 1,5 roku – dodała posłanka. – Zamiast tego, z czym chcemy pójść do tych wyborów? Co mamy do zaproponowania Polkom i Polakom. Lewica przedstawia te pomysły – tłumaczyła polityk.

Goście "Woronicza 17" o mieszkaniach i jacuzzi

Jako przykład propozycji Lewicy posłanka wymieniła temat kryzysu na rynku mieszkaniowym.

twitter

– Sam prezes Jarosław Kaczyński w sobotę na konwencji przyznał, że to się PiS-owi nie udało. A my mamy na to pomysł. Możemy o tym rozmawiać. Chciałabym usłyszeć jakie pomysły ma Platforma Obywatelska, żeby walczyć z kryzysem mieszkaniowym w Polsce, chciałabym usłyszeć o tym, jak możemy walczyć z inflacją – podkreśliła dalej Żukowska.

W odpowiedzi na jej słowa europoseł Dominik Tarczyński zaproponował, aby o nieruchomościach wypowiedział się poseł PO Robert Kropiwnicki, który – jak twierdzi polityk PiS – ma aż dziewięć mieszkań. W trakcie ostrej wymiany zdań padł też temat jacuzzi.

– Fajnie się panowie rozmawia o jacuzzi, ale wielu naszych widzów nie ma mieszkania – skomentowała krzyki polityków Żukowska.

Czytaj też:

"W mojej ocenie to była zdrada". Mocne słowa Tarczyńskiego w studiu TVP InfoCzytaj też:

Żukowska "wzruszona" słowami posła PO. "Jak pana posła słyszę o tej wyprzedaży..."